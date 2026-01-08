Newsy Filmy Sadie Sink potwierdza: fanowskie teorie czasem się sprawdzają
Filmy

Sadie Sink potwierdza: fanowskie teorie czasem się sprawdzają

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sadie+Sink+potwierdza%3A+fanowskie+teorie+czasem+si%C4%99+sprawdzaj%C4%85-164632
Sadie Sink potwierdza: fanowskie teorie czasem się sprawdzają
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Co myślą o fanowskich spekulacjach aktorzy, którzy są przedmiotem takich spekulacji? I czy czasem teorie widzów nie wyprzedzają rzeczywistości? Sadie Sink, gwiazda "Stranger Things", którą w przyszłym roku zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", zabrała głos w temacie. Czy w pogłoskach o tym, kogo gra w filmie Marvela, tkwi ziarno prawdy?

Czego dowiedziała się Sadie Sink z fanowskich teorii?



GettyImages-2246581661.jpg Getty Images © Samir Hussein


Jest tyle spekulacji. Mam wrażenie, że co tydzień pojawia się nowa postać, powiedziała Sadie Sink w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Aktorka od kilku miesięcy jest na językach fanów – chodzi o to, kogo będzie grała w uniwersum Marvela.

Sama dowiedziałam się o tym z internetowych teorii. W sieci spekulowano, czy Sadie Sink zagra w nowym "Spider-Manie". A ja natomiast: "Hmm? Zagram?". I tak się stało, dwa dni później zaprosili mnie do udziału. Więc tak, czasem jest ziarno prawdy w tych teoriach, zdradziła aktorka.

Niedawno Sink powiedziała jednak, że fanowskie teorie skupiają się za bardzo na kolorze jej włosów: Wielu ludzi zapomina, że kolor włosów może się zmienić. Ale tak, rozumiem wszystkie teorie.

Faktycznie, fanowskie spekulacje wokół dołączenia Sadie Sink do uniwersum Marvela oscylują wokół rudowłosych bohaterek: Mary Jane czy Jean Grey. Ostatnio mówiło się też o Rachel Cole-Alves – na podstawie zdjęć z planu filmu, na których pojawiła się aktorka. Mimo, że na wspomnianych fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, Sink twierdzi, że ich kolor nie jest wykuty w kamieniu.
  

Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.  

"Stranger Things" – oceniamy finałowy odcinek


 

Powiązane artykuły Sadie Sink

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Seriale

Wiemy, kto zagra w nowym serialu twórcy "Heweliusza"

2 komentarze
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora"

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Frankenstein", "Grzesznicy", "Fantastyczna 4" z nominacjami

1 komentarz
Filmy

Johnny Knoxville powraca! Nowy "Jackass" trafi do kin już latem

5 komentarzy
VOD Seriale

HBO Max po raz trzeci zaprosi was na SOR

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Najlepsze filmy i seriale LGBT, czyli nominacje do Nagród GLAAD

20 komentarzy