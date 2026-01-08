Sadie Sink potwierdza: fanowskie teorie czasem się sprawdzają

Co myślą o fanowskich spekulacjach aktorzy, którzy są przedmiotem takich spekulacji? I czy czasem teorie widzów nie wyprzedzają rzeczywistości? Sadie Sink, gwiazda "Stranger Things", którą w przyszłym roku zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", zabrała głos w temacie. Czy w pogłoskach o tym, kogo gra w filmie Marvela, tkwi ziarno prawdy?
Czego dowiedziała się Sadie Sink z fanowskich teorii?
Jest tyle spekulacji. Mam wrażenie, że co tydzień pojawia się nowa postać Getty Images © Samir Hussein
, powiedziała Sadie Sink
w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Aktorka od kilku miesięcy jest na językach fanów – chodzi o to, kogo będzie grała w uniwersum Marvela
. Sama dowiedziałam się o tym z internetowych teorii. W sieci spekulowano, czy Sadie Sink zagra w nowym "Spider-Manie". A ja natomiast: "Hmm? Zagram?". I tak się stało, dwa dni później zaprosili mnie do udziału. Więc tak, czasem jest ziarno prawdy w tych teoriach
, zdradziła aktorka.
Niedawno Sink
powiedziała jednak, że fanowskie teorie skupiają się za bardzo na kolorze jej włosów: Wielu ludzi zapomina, że kolor włosów może się zmienić. Ale tak, rozumiem wszystkie teorie.
Faktycznie, fanowskie spekulacje wokół dołączenia Sadie Sink
do uniwersum Marvela oscylują wokół rudowłosych bohaterek: Mary Jane
czy Jean Grey
. Ostatnio mówiło się też o Rachel Cole-Alves – na podstawie zdjęć z planu filmu
, na których pojawiła się aktorka. Mimo, że na wspomnianych fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, Sink
twierdzi, że ich kolor nie jest wykuty w kamieniu.
Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
