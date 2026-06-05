Sadie Sink w miłosnym trójkącie. Gwiazda "Stranger Things" z nową rolą

Do sieci trafiła informacja, że Sadie Sink, znana m.in. z serialu "Stranger Things", zagra główną rolę w nowym miniserialu stacji FX. Będzie też jego producentką wykonawczą.
Co wiemy o nadchodzącej produkcji?
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Projekt powstaje na podstawie powieści "Intryga małżeńska" Jeffreya Eugenidesa
, a za jej telewizyjną adaptację odpowiada Will Arbery
("Sukcesja
"). Reżyserią zajmie się Hiro Murai
, znany m.in z pracy nad "Atlantą
".
Produkcja realizowana jest przez A24 oraz FX Productions. Zgodnie z zapowiedzią, serial ma skupić się na trójkącie miłosnym trojga absolwentów college’u, którzy mierzą się z wejściem w dorosłość i trudnymi wyborami dotyczącymi miłości oraz tożsamości. Powieść, na której oparty będzie scenariusz, została wydana w 2011 roku i cieszyła się popularnością. Eugenides
jest też autorem książkowego pierwowzoru "Przekleństw niewinności
". Sink
ma obecnie intensywny okres zawodowy - występuje także na scenie w Londynie w spektaklu "Romeo i Julia" u boku Noaha Jupe'a
. Wkrótce zobaczymy ją również w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
", który trafi do kin 31 lipca 2026 roku.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun