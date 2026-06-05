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Sadie Sink w miłosnym trójkącie. Gwiazda "Stranger Things" z nową rolą

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sadie+Sink+zagra+w+miniserialu+na+podstawie+powie%C5%9Bci+%22Intryga+ma%C5%82%C5%BCe%C5%84ska%22+Jeffreya+Eugenide%27a-166946
Sadie Sink w miłosnym trójkącie. Gwiazda &quot;Stranger Things&quot; z nową rolą
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Do sieci trafiła informacja, że Sadie Sink, znana m.in. z serialu "Stranger Things", zagra główną rolę w nowym miniserialu stacji FX. Będzie też jego producentką wykonawczą. 

Co wiemy o nadchodzącej produkcji?



sadie-sink-1.jpg Getty Images © Dave Benett


Projekt powstaje na podstawie powieści "Intryga małżeńska" Jeffreya Eugenidesa, a za jej telewizyjną adaptację odpowiada Will Arbery ("Sukcesja"). Reżyserią zajmie się Hiro Murai, znany m.in z pracy nad "Atlantą".

Produkcja realizowana jest przez A24 oraz FX Productions. Zgodnie z zapowiedzią, serial ma skupić się na trójkącie miłosnym trojga absolwentów college’u, którzy mierzą się z wejściem w dorosłość i trudnymi wyborami dotyczącymi miłości oraz tożsamości. Powieść, na której oparty będzie scenariusz, została wydana w 2011 roku i cieszyła się popularnością. Eugenides jest też autorem książkowego pierwowzoru "Przekleństw niewinności". 

Sink ma obecnie intensywny okres zawodowy - występuje także na scenie w Londynie w spektaklu "Romeo i Julia" u boku Noaha Jupe'a. Wkrótce zobaczymy ją również w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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