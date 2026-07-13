Sam Neill nie żyje. Aktor znany z filmów "Park jurajski" i "Opętanie" miał 78 lat

Smutna wiadomość dotarła do nas dziś rano z Sydney w Australii. W wieku 78 lat zmarł aktor Sam Neill. W oficjalnym komunikacie nie podano przyczyny śmierci.
Sam Neill, legenda nowozelandzkiego kina Sam Neill
urodził się jako Nigel John Dermot Neill w 1947 roku w Irlandii Północnej. Jego rodzina przeniosła się do Nowej Zelandii, gdy był jeszcze dzieckiem. Imię Sam przyjął jako nastolatek w czasach szkolnych, żeby odróżnić się od innych Neillów w jego szkole.
Choć aktorstwo zawsze go interesowało, to jednak nie było jego pierwszym wyborem. Zdecydował się poświęcić karierze, kiedy przeżył "rok fatalnych studiów na wydziale prawa" (jak później sam o tym wspominał).
Jako aktor dał się zauważyć widzom w drugiej połowie lat 70. XX wieku najpierw dzięki roli w filmie "Śpiące psy",
a potem w pokazywanym w Cannes i obsypanym nagrodami filmie "Moja wspaniała kariera"
. Punktem zwrotnym okazał się rok 1981. Wtedy to Sam Neill
wystąpił jako syn Szatana w horrorze "Omen III: Ostatnie starcie"
oraz w kultowej produkcji Andrzeja Żuławskiego "Opętanie"
. Od tego momentu nie mógł narzekać na brak propozycji ról.
Zwiastun filmu "Park jurajski"
Kolejny skok w karierze nastąpił pod koniec lat 80., kiedy to pojawił się w takich produkcjach jak "Martwa cisza"
oraz "Polowanie na Czerwony Październik"
. Jednak wieczną sławę zyskał dzięki dwóm produkcjom z 1993 roku: filmowi Jane Campion "Fortepian"
oraz najsłynniejszemu widowisku o dinozaurach "Park jurajski"
. Swój status wielkiego aktora potwierdził rok później wspaniałą kreacją w filmie "W paszczy szaleństwa"
.
W kolejnych latach Sam Neill
zagrał w takich produkcjach jak: "Ukryty wymiar", "Merlin" i "Uczeń Merlina", "Wimbledon", "Plotka", "Dynastia Tudorów", "Dzikie łowy"
oraz serialu "Peaky Blinders"
.
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Sam Neill i walka z rakiem W 2023 roku Sam Neill ujawnił, że została u niego zdiagnozowana rzadka forma raka krwi,
tzw. chłoniak angioimmunoblastyczny T-komórkowy. Ostatnie lata spędził więc dzieląc pracę na planie z leczeniem i chemioterapią. W kwietniu tego roku Neill ogłosił, że walka z rakiem zakończyła się sukcesem.
Jakie są powody śmierci aktora, tego nie wiemy. W opublikowanym w mediach społecznościowych krótkim komunikacie czytamy jedynie, że "Jego odejście było nagłe i niespodziewane, ale pocieszeniem jest to, że Sam do końca pozostał wolny od raka". Neill
zmarł otoczony rodziną.
Na wiadomość o śmierci Sama Neilla
zareagował już premier Australii: