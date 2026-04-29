Sam Neill wygrał walkę z rakiem

Sam Neill ujawnił, że jest zdrowy. Aktor znany z takich produkcji jak "Park Jurajski", "Opętanie", "Fortepian" czy "Peaky Blinders" od pięciu lat toczy walkę z rakiem krwi.
Wybierał się już na tamten świat, ale wyzdrowiał
Od około pięciu lat żyję ze szczególnym rodzajem chłoniaka. Byłem na chemioterapii i było to dość przykre, ale utrzymywało mnie przy życiu
, zdradził Sam Neill
w wywiadzie dla australijskiej telewizji 7News.
Aktor przyznał, że w którymś momencie chemioterapia przestała działać. Znalazłem się w kropce i wyglądało, że jestem już w drodze na tamten świat. Z oczywistych powodów nie była to idealna sytuacja
, wspomina.
Ale po tym, jak poddał się eksperymentalnemu leczeniu, które modyfikuje genetycznie komórki krwi, Neill
jest wreszcie wolny od raka. Właśnie zostałem zbadany i w moim ciele nie ma już raka. To niesamowite. Jestem bardzo podekscytowany, że tak się stało
, powiedział aktor, gotowy na powrót do pracy. Czas, żebym zagrał w kolejnym filmie.
Ostatnio mogliśmy oglądać Sama Neilla
w serialu "Dzikość
".
"Dzikość" – zwiastun
Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana
), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.