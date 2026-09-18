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Sam Raimi i Josh Cooley ("Toy Story 4") ekranizują grę "99 Nights in the Forest"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Sam Raimi i Josh Cooley (&quot;Toy Story 4&quot;) ekranizują grę &quot;99 Nights in the Forest&quot;
źródło: Materiały prasowe
20th Century Studios szykuje się do spędzenia 99 nocy w lesie. Studio przygotowuje aktorską ekranizację gry wideo "99 Nights in the Forest". Scenariusz ma napisać Josh Cooley, reżyser animacji "Toy Story 4" i "Transformers: Początek". W projekt zaangażowany jest też Sam Raimi.
    

Co wiemy o ekranizacji "99 Nights in the Forest"?




20th Century Studios nabyło prawa do ekranizacji gry, którą wyprodukowało studio Grandma’s Favourite Games i która zadebiutowała na platformie Roblox, stając się tam jednym z najpopularniejszych tytułów. Do kwietnia 2026 zgromadziła łącznie aż 26 miliardów wizyt. Będzie to pierwsza ekranizacja gry wideo przygotowywana przez 20th Century.

"99 Nights in the Forest" jest surwiwalową grą, w której gracze muszą przetrwać tytułowe 99 nocy w nawiedzonym lesie, próbując uratować czwórkę zaginionych dzieci i pokonać zamieszkujące puszczę wredne potwory.
   
Producentem filmu będzie legendarny twórca horrorów Sam Raimi (m.in. seria "Martwe zło") wraz ze swoim częstym współpracownikiem Robem Tapertem. Wśród producentów gry są również jej deweloperzy, Alec Kieft, Matthew Hufton i Cameron Angland.

Na razie nie wiemy, jaki pomysł na ekranizację ma Josh Cooley. 20th Century Studios spotkało się w sprawie projektu z kilkoma różnymi scenariuszami i jego pomysł wygrał.
  
Ostatni film Sama Raimiego to czarna komedia "Pomocy". Zobaczcie zwiastun.

"Pomocy" – zwiastun




Dwoje współpracowników zostaje uwięzionych na bezludnej wyspie, gdzie są zmuszeni przezwyciężyć dawne animozje i współpracować, aby przetrwać.

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