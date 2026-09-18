Sam Raimi i Josh Cooley ("Toy Story 4") ekranizują grę "99 Nights in the Forest"

20th Century Studios szykuje się do spędzenia 99 nocy w lesie. Studio przygotowuje aktorską ekranizację gry wideo "99 Nights in the Forest". Scenariusz ma napisać Josh Cooley, reżyser animacji "Toy Story 4" i "Transformers: Początek". W projekt zaangażowany jest też Sam Raimi.
Co wiemy o ekranizacji "99 Nights in the Forest"?
20th Century Studios nabyło prawa do ekranizacji gry, którą wyprodukowało studio Grandma’s Favourite Games i która zadebiutowała na platformie Roblox, stając się tam jednym z najpopularniejszych tytułów. Do kwietnia 2026 zgromadziła łącznie aż 26 miliardów wizyt. Będzie to pierwsza ekranizacja gry wideo przygotowywana przez 20th Century. "99 Nights in the Forest" jest surwiwalową grą, w której gracze muszą przetrwać tytułowe 99 nocy w nawiedzonym lesie, próbując uratować czwórkę zaginionych dzieci i pokonać zamieszkujące puszczę wredne potwory.
Producentem filmu będzie legendarny twórca horrorów Sam Raimi
(m.in. seria "Martwe zło
") wraz ze swoim częstym współpracownikiem Robem Tapertem
. Wśród producentów gry są również jej deweloperzy, Alec Kieft, Matthew Hufton i Cameron Angland.
Na razie nie wiemy, jaki pomysł na ekranizację ma Josh Cooley
. 20th Century Studios spotkało się w sprawie projektu z kilkoma różnymi scenariuszami i jego pomysł wygrał.
Ostatni film Sama Raimiego
to czarna komedia "Pomocy
". Zobaczcie zwiastun.
"Pomocy" – zwiastun
Dwoje współpracowników zostaje uwięzionych na bezludnej wyspie, gdzie są zmuszeni przezwyciężyć dawne animozje i współpracować, aby przetrwać.