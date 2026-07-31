Powstaje ekranizacja "Desperacji" Stephena Kinga. Wyprodukuje ją Sam Raimi

Stephen King po raz kolejny trafi na wielki ekran. Searchlight Pictures pracuje nad filmową adaptacją jego powieści "Desperacja" z 1996 roku, a projekt może się poszczycić interesującym zestawem nazwisk. Za kamerą mogą stanąć Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłorocznego hitu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi", natomiast producentem będzie Sam Raimi.
Raimi bierze się za Kinga
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Jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie, będzie to pierwsza taka współpraca Raimiego
i Kinga
przy jednym projekcie. Twórca "Martwego zła
" wyprodukuje film wraz z Robertem Tapertem, swoim partnerem z Ghost House Pictures. Scenariusz napisze Ryan Brennan.
"Desperacja" opowiada o grupie podróżnych, którzy trafiają do odległego miasteczka na pustyni. Na miejscu odkrywają, że przebudziło się tam coś złowrogiego, a ich największym zagrożeniem okazuje się opętany i sadystyczny policjant. Bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, gdy zwykłe zatrzymania zmieniają się w bezlitosną walkę o życie.
Duet Lipovsky
i Stein
ma już w planach kilka kolejnych projektów. Pracuje między innymi nad adaptacją opowiadania "Long Lost", a także scenariuszem trzeciej części "Gremlinów
" w reżyserii Chrisa Columbusa
. Są również związani z animowanym filmem o Venomie
oraz ekranizacją gry "Metal Gear Solid
". "Desperation"
będzie kolejną filmową adaptacją twórczości Kinga
w ostatnich latach, po m.in. "Życiu Chucka
" oraz "Wielkim marszu
".
"Wielki marsz" - zwiastun