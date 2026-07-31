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Powstaje ekranizacja "Desperacji" Stephena Kinga. Wyprodukuje ją Sam Raimi

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sam+Raimi+producentem+ekranizacji+%22Desperacji%22+Stephena+Kinga.+Za+kamer%C4%85+mog%C4%85+stan%C4%85%C4%87+Zach+Lipovsky+i+Adam+B.+Stein-167853
Powstaje ekranizacja &quot;Desperacji&quot; Stephena Kinga. Wyprodukuje ją Sam Raimi
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Stephen King po raz kolejny trafi na wielki ekran. Searchlight Pictures pracuje nad filmową adaptacją jego powieści "Desperacja" z 1996 roku, a projekt może się poszczycić interesującym zestawem nazwisk. Za kamerą mogą stanąć Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłorocznego hitu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi", natomiast producentem będzie Sam Raimi.

Raimi bierze się za Kinga



GettyImages-2169846152.jpg Getty Images © Variety


Jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie, będzie to pierwsza taka współpraca Raimiego i Kinga przy jednym projekcie. Twórca "Martwego zła" wyprodukuje film wraz z Robertem Tapertem, swoim partnerem z Ghost House Pictures. Scenariusz napisze Ryan Brennan.

"Desperacja" opowiada o grupie podróżnych, którzy trafiają do odległego miasteczka na pustyni. Na miejscu odkrywają, że przebudziło się tam coś złowrogiego, a ich największym zagrożeniem okazuje się opętany i sadystyczny policjant. Bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, gdy zwykłe zatrzymania zmieniają się w bezlitosną walkę o życie.

Duet Lipovsky i Stein ma już w planach kilka kolejnych projektów. Pracuje między innymi nad adaptacją opowiadania "Long Lost", a także scenariuszem trzeciej części "Gremlinów" w reżyserii Chrisa Columbusa. Są również związani z animowanym filmem o Venomie oraz ekranizacją gry "Metal Gear Solid".

"Desperation" będzie kolejną filmową adaptacją twórczości Kinga w ostatnich latach, po m.in. "Życiu Chucka" oraz "Wielkim marszu".

"Wielki marsz" - zwiastun



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