Tobey Maguire wróci w "Spider-Manie 4"? Raimi rozwiewa wątpliwości

Choć przez lata temat "Spider-Mana 4" w reżyserii Sama Raimiego regularnie powracał w fanowskich dyskusjach, sam twórca ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości. Reżyser potwierdził, że nie planuje powrotu do swojej wersji przygód Petera Parkera granego przez Tobeya Maguire’a.
Marzenia fanów się nie spełnią
Pierwotnie "Spider-Man 4" miał trafić do kin w 2011 roku (cztery lata po części trzeciej
) i przedstawić starcie Petera Parkera
z Sępem
. Film nigdy nie powstał z powodu różnic kreatywnych między Raimim
a Sony Pictures, co doprowadziło do restartu marki i stworzenia serii "Niesamowity Spider-Man
" z Andrew Garfieldem
. Kolejne plany na rozwinięcie uniwersum, w tym trzecia i czwarta część oraz spin-offy o Sinister Six i Venomie
, również zostały porzucone, gdy Sony nawiązało współpracę z Marvel Studios i wprowadziło do MCU nowego Spider-Mana
, tym razem granego przez Toma Hollanda
.
Powrót Maguire’a
i Garfielda
w przeboju "Spider-Man: Bez drogi do domu
" na nowo rozpalił nadzieje fanów na czwartą część "Spider-Mana" (na trzecią część "Niesamowitego Spider-Mana" zresztą też). Raimi
jednak studzi te oczekiwania. W rozmowie z mediami podkreślił, że jego Spider-Man i Mary Jane "poszli już inną drogą", a seria znajduje się dziś w rękach nowych twórców, zaś widzowie są zainteresowani wersją graną przez Hollanda.
Reżyser zaznaczył, że nie byłoby właściwe próbować wskrzeszać własnej wizji, skoro pałeczka została już przekazana dalej. Jak dodał, Spider-Man
to postać tworzona przez dziesiątki twórców na przestrzeni dekad, a on sam miał zaszczyt opowiadać jej historię tylko przez pewien czas. Raimi
miał jednak okazję współpracować z Marvel Studios - to on nakręcił "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu
". Choć na "Spider-Mana 4" Raimiego nie ma już najwyraźniej co liczyć, plotki mówią, że wersja Parkera grana przez Maguire’a może jeszcze odegrać istotną rolę w "Avengers: Doomsday".
Wersję Hollanda
z całą pewnością zobaczymy w lipcu tego roku w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu
".
"Spider-Man" - zwiastun