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Sam Worthington i Sofia Carson zagrają w serialu na podstawie powieści Roberta Ludluma

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sam+Worthington+i+Sofia+Carson+zagraj%C4%85+w+serialu+%22The+Parsifal+Mosaic%22+na+podstawie+powie%C5%9Bci+Roberta+Ludluma-168767
Sam Worthington i Sofia Carson zagrają w serialu na podstawie powieści Roberta Ludluma
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
W sieci pojawiła się informacja, że Sam Worthington ("Avatar") i Sofia Carson ("Następcy") mają zagrać główne role w serialu "The Parsifal Mosaic", który powstaje na podstawie powieści szpiegowskiej Roberta Ludluma z 1982 roku. Projekt jest obecnie rozwijany przez Hulu. Aktorzy będą również pełnić funkcję producentów wykonawczych.

Co wiemy o serialu?



GettyImages-2277892992.jpg Getty Images © Lionel Hahn


Za serial odpowiadają Legendary Entertainment oraz Wes Tooke, który pełnił funkcję showrunnera serialu "Colony" stacji USA Network i pracował również przy "Jean-Claude Van Johnson" Amazona. Tooke będzie także jednym z producentów wykonawczych.

Worthington wcieli się w Michaela Havelocka, agenta CIA, który po latach niebezpiecznej pracy w terenie jest gotowy odejść ze służby. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się, że jego partnerka Jenna Karas (Carson), będąca w tajemnicy miłością jego życia, zdradziła go. Havelock rozpoczyna śledztwo i odkrywa spisek obejmujący cały świat.

"The Parsifal Mosaic" nie jest pierwszą próbą przeniesienia powieści Ludluma na ekran. W 2009 roku Universal Pictures ogłosiło prace nad filmową adaptacją, a reżyserią miał zająć się Ron Howard. Kilka lat później rozmowy dotyczące reżyserii prowadził Zhang Yimou, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. Nowy serial znajduje się obecnie na etapie rozwoju w Hulu. Nie ogłoszono jeszcze daty premiery.

Na podstawie twórczości Ludluma powstała już m.in. seria filmów o Jasonie Bournie.

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