Sam Worthington i Sofia Carson zagrają w serialu na podstawie powieści Roberta Ludluma

W sieci pojawiła się informacja, że Sam Worthington ("Avatar") i Sofia Carson ("Następcy") mają zagrać główne role w serialu "The Parsifal Mosaic", który powstaje na podstawie powieści szpiegowskiej Roberta Ludluma z 1982 roku. Projekt jest obecnie rozwijany przez Hulu. Aktorzy będą również pełnić funkcję producentów wykonawczych.
Co wiemy o serialu?
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Za serial odpowiadają Legendary Entertainment oraz Wes Tooke
, który pełnił funkcję showrunnera serialu "Colony
" stacji USA Network i pracował również przy "Jean-Claude Van Johnson
" Amazona. Tooke
będzie także jednym z producentów wykonawczych. Worthington
wcieli się w Michaela Havelocka, agenta CIA, który po latach niebezpiecznej pracy w terenie jest gotowy odejść ze służby. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się, że jego partnerka Jenna Karas (Carson
), będąca w tajemnicy miłością jego życia, zdradziła go. Havelock rozpoczyna śledztwo i odkrywa spisek obejmujący cały świat.
"The Parsifal Mosaic" nie jest pierwszą próbą przeniesienia powieści Ludluma
na ekran. W 2009 roku Universal Pictures ogłosiło prace nad filmową adaptacją, a reżyserią miał zająć się Ron Howard
. Kilka lat później rozmowy dotyczące reżyserii prowadził Zhang Yimou
, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. Nowy serial znajduje się obecnie na etapie rozwoju w Hulu. Nie ogłoszono jeszcze daty premiery.
Na podstawie twórczości Ludluma
powstała już m.in. seria filmów o Jasonie Bournie
.
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