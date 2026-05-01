Gwiazdy "Avatara" będą walczyć o życie na odludziu
Gwiazdy "Avatara" będą walczyć o życie na odludziu

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Pascal Le Segretain
Sam WorthingtonStephen Lang i Luke Bracey zagrają razem w thrillerze pod tytułem "Eyes Along the Valley". Dla Langa i Worthingtona będzie to ponowne spotkanie po wielkim sukcesie widowiska "Avatar: Ogień i popiół".

Zdjęcia mają powstać w Nowej Południowej Walii, choć dokładna data startu produkcji nie jest jeszcze znana. 

"Eyes Along the Valley" – co wiemy o filmie?


Worthington i Bracey wcielają się w Pollocka i McArthura, dwóch nieustępliwych, doświadczonych detektywów w Australii lat 50. Obaj trafiają na odludne ranczo, by zbadać serię zaginięć. Odcięci od świata i zmagający się z własnymi demonami, nieświadomie wpadają w sieć: niezwykle inteligentny, zaradny i bezwzględny seryjny morderca (Lang), naznaczony wojną i ukrywający się przez dekady, zaczyna na nich polować. Myśliwi stają się zwierzyną.

Stephen Lang w "Avatarze"
Za kamerą stanie Kriv Stenders, twórca "Bitwy o Long Tan". Współautorami scenariusz są Worthington i Bracey, którzy pracowali wcześniej na planie filmu wojennego "Przełęcz ocalonych". 

Twórcy zapowiadają gęsty klimat, napięcie i klasyczny, solidnie napisany thriller, który ma trzymać widzów w niepewności do samego końca.

MOVIE SIĘ: "Avatar: Ogień i popiół"


Maciej Satora i Łukasz Muszyński oceniają najnowszą odsłonę kasowej serii filmów science fiction w reżyserii Jamesa Camerona. Czy na poziomie trzeciej części magiczny świat Pandory nadal robi takie wrażenie jak w 2009 roku?


