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Samara Weaving dołącza do MCU. Ma zagrać Emmę Frost w "X-Men"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Samara+Weaving+do%C5%82%C4%85cza+do+kinowego+uniwersum+Marvela.+Zagra+Emm%C4%99+Frost+w+%22X-Men%22+Jake%27a+Schreiera-167852
Samara Weaving dołącza do MCU. Ma zagrać Emmę Frost w &quot;X-Men&quot;
źródło: Getty Images
autor: Michael Tullberg
Wygląda na to, że Marvel Studios jest coraz bliżej skompletowania obsady nowego filmu o X-Menach. Jak podaje Deadline, Samara Weaving została wybrana do roli Emmy Frost, jednej z najbardziej rozpoznawalnych mutantek z komiksów. Aktorka miała pokonać konkurencję po serii przesłuchań do tej roli. Odnotujmy przy tym, że Marvel Studios na ten moment nie skomentowało tych doniesień.

Samara Weaving w MCU




Za nowy film odpowiada Jake Schreier, który wraz z prezesem Marvel Studios Kevinem Feigem miał w ostatnich miesiącach spotykać się z kandydatami do poszczególnych ról. Według Deadline poszukiwania aktorki do roli Emmy Frost były szczególnie intensywne. Ostateczna grupa kandydatek została wyłoniona tuż po 4 lipca, a przesłuchanie Weaving miało przekonać twórców najbardziej. 

Emma Frost to mutantka posiadająca zdolności telepatyczne. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksach "X-Men" w latach 80. Początkowo była przeciwniczką mutantów, z czasem jednak stała się jedną z ważniejszych członkiń drużyny X-Men. Na dużym ekranie wcielała się w nią wcześniej January Jones w filmie "X-Men: Pierwsza klasa". W nowej wersji historii postać miałaby zostać przedstawiona już w ramach należącego do Marvel Studios kinowego uniwersum.

Nowa odsłona "X-Men" nabrała tempa w ubiegłym roku, gdy Marvel zatrudnił Schreiera na stanowisku reżysera. Scenariusz przygotowują Lee Sung Jin, twórca "Awantury", oraz Joanna Calo, współtwórczyni "The Bear". Film ma być pierwszą nową odsłoną "X-Menów" realizowaną przez Marvel Studios po przejęciu przez Disneya w 2019 roku wytwórni 20th Century Fox wraz z jej filmową biblioteką. 

Weaving ma za sobą intensywny 2026 rok. W marcu powróciła jako Grace w "Zabawie w pochowanego 2", a później wystąpiła między innymi w "Po twoim trupie" oraz "Carolina Caroline".

"Zabawa w pochowanego 2" - zwiastun



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