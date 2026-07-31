Samara Weaving dołącza do MCU. Ma zagrać Emmę Frost w "X-Men"

Wygląda na to, że Marvel Studios jest coraz bliżej skompletowania obsady nowego filmu o X-Menach. Jak podaje Deadline, Samara Weaving została wybrana do roli Emmy Frost, jednej z najbardziej rozpoznawalnych mutantek z komiksów. Aktorka miała pokonać konkurencję po serii przesłuchań do tej roli. Odnotujmy przy tym, że Marvel Studios na ten moment nie skomentowało tych doniesień.
Samara Weaving w MCU
Za nowy film odpowiada Jake Schreier
, który wraz z prezesem Marvel Studios Kevinem Feigem
miał w ostatnich miesiącach spotykać się z kandydatami do poszczególnych ról. Według Deadline poszukiwania aktorki do roli Emmy Frost
były szczególnie intensywne. Ostateczna grupa kandydatek została wyłoniona tuż po 4 lipca, a przesłuchanie Weaving
miało przekonać twórców najbardziej. Emma Frost
to mutantka posiadająca zdolności telepatyczne. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksach "X-Men
" w latach 80. Początkowo była przeciwniczką mutantów, z czasem jednak stała się jedną z ważniejszych członkiń drużyny X-Men. Na dużym ekranie wcielała się w nią wcześniej January Jones
w filmie "X-Men: Pierwsza klasa
". W nowej wersji historii postać miałaby zostać przedstawiona już w ramach należącego do Marvel Studios kinowego uniwersum.
Nowa odsłona "X-Men
" nabrała tempa w ubiegłym roku, gdy Marvel zatrudnił Schreiera
na stanowisku reżysera. Scenariusz przygotowują Lee Sung Jin, twórca "Awantury
", oraz Joanna Calo, współtwórczyni "The Bear
". Film ma być pierwszą nową odsłoną "X-Menów
" realizowaną przez Marvel Studios po przejęciu przez Disneya w 2019 roku wytwórni 20th Century Fox wraz z jej filmową biblioteką.
Weaving ma za sobą intensywny 2026 rok. W marcu powróciła jako Grace w "Zabawie w pochowanego 2
", a później wystąpiła między innymi w "Po twoim trupie
" oraz "Carolina Caroline
".
"Zabawa w pochowanego 2" - zwiastun