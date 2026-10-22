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Samara Weaving w niepoprawnej świątecznej komedii Olivii Wilde. W obsadzie Jennifer Aniston i Peter Dinklage

The Hollywood Reporter / autor: /
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Samara Weaving w niepoprawnej świątecznej komedii Olivii Wilde. W obsadzie Jennifer Aniston i Peter Dinklage
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Do obsada komedii świątecznej pod wiele mówiącym tytułem "Naughty" dołączyła Samara Weaving. Aktorka wystąpi u boku Jennifer Aniston i Petera Dinklage’a. Za kamerą filmu stanie Olivia Wilde, a historia zapowiada nietypowe połączenie matczynych rozterek, rozwodowej batalii i spotkania ze Świętym Mikołajem.

Czy Święty Mikołaj pomoże odzyskać utracone dziecko?



Punktem wyjścia dla fabuły jest historia matki granej przez Jennifer Aniston, która za wszelką cenę chce odzyskać opiekę nad swoim synem. Na jej drodze stoi były partner, człowiek stosujący manipulację i skutecznie zatruwający jej życie. Kobieta postanawia więc sięgnąć po wyjątkowo niekonwencjonalne rozwiązanie: odnaleźć Świętego Mikołaja, w którego wcieli się Peter Dinklage, a następnie nakłonić go do złożenia zeznań podczas rozprawy rozwodowej.

Chase Sui Wonders i Regina Hall zagrają najbliższe przyjaciółki głównej bohaterki, które będą jej towarzyszyć w tej nietypowej walce. Ike Barinholtz wcieli się natomiast w byłego partnera kobiety.

Samara Weaving w filmie "Zabawa w pochowanego"
Samara Weaving pojawi się na ekranie jako jego kochanka, co dodatkowo skomplikuje już i tak napiętą sytuację.

Produkcja ma już wyznaczoną datę amerykańskiej premiery – film wejdzie do kin 5 listopada 2027 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy ją w polskich kinach.

Osoby związane z projektem porównują "Naughty" do "Druhen", tyle że w czasie Świąt.

Olivia Wilde wraca za kamerę



Dla Olivii Wilde "Naughty" będzie kolejnym filmem po "Zaproszeniu" – komedii o dwóch parach utrzymanej w złośliwym, kąśliwym tonie, którą A24 wprowadziło do kin latem. Autorem scenariusza jest natomiast Jimmy Warden.

Wilde nie ograniczy się jednak do pracy na planie. Wspólnie z Wardenem zajmie się również produkcją. Do zespołu producentów dołącza także LuckyChap – firma założona i prowadzona m.in. przez Margot Robbie.

Samara Weaving – ostatnie projekty



W 2026 roku Weaving mogliśmy oglądać w trzech produkcjach: "Po twoim trupie", "Zabawie w pochowanego 2" oraz "Carolina Caroline". Aktualnie aktorka przygotowuje się również do wejścia w świat superbohaterskich produkcji Marvela.

Ogłoszono bowiem, że zagra Emmę Frost, znaną również jako Biała Królowa, w nowym filmie o X-Menach. Rozpoczęcie zdjęć do tej produkcji przewidziano na wiosnę lub lato 2027 roku. 

Samara Weaving w "Zabawie w pochowanego 2" – zobacz zwiastun



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