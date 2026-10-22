Samara Weaving w niepoprawnej świątecznej komedii Olivii Wilde. W obsadzie Jennifer Aniston i Peter Dinklage

Do obsada komedii świątecznej pod wiele mówiącym tytułem "Naughty" dołączyła Samara Weaving. Aktorka wystąpi u boku Jennifer Aniston i Petera Dinklage’a. Za kamerą filmu stanie Olivia Wilde, a historia zapowiada nietypowe połączenie matczynych rozterek, rozwodowej batalii i spotkania ze Świętym Mikołajem.
Czy Święty Mikołaj pomoże odzyskać utracone dziecko?
Punktem wyjścia dla fabuły jest historia matki granej przez Jennifer Aniston
, która za wszelką cenę chce odzyskać opiekę nad swoim synem. Na jej drodze stoi były partner, człowiek stosujący manipulację i skutecznie zatruwający jej życie. Kobieta postanawia więc sięgnąć po wyjątkowo niekonwencjonalne rozwiązanie: odnaleźć Świętego Mikołaja, w którego wcieli się Peter Dinklage
, a następnie nakłonić go do złożenia zeznań podczas rozprawy rozwodowej. Chase Sui Wonders
i Regina Hall
zagrają najbliższe przyjaciółki głównej bohaterki, które będą jej towarzyszyć w tej nietypowej walce. Ike Barinholtz
wcieli się natomiast w byłego partnera kobiety.
Samara Weaving w filmie "Zabawa w pochowanego"Samara Weaving
pojawi się na ekranie jako jego kochanka, co dodatkowo skomplikuje już i tak napiętą sytuację.
Produkcja ma już wyznaczoną datę amerykańskiej premiery – film wejdzie do kin 5 listopada 2027 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy ją w polskich kinach.
Osoby związane z projektem porównują "Naughty
" do "Druhen
", tyle że w czasie Świąt.
Dla Olivii Wilde "Naughty
" będzie kolejnym filmem po "Zaproszeniu
" – komedii o dwóch parach utrzymanej w złośliwym, kąśliwym tonie, którą A24 wprowadziło do kin latem. Autorem scenariusza jest natomiast Jimmy Warden
.
Wilde nie ograniczy się jednak do pracy na planie. Wspólnie z Wardenem zajmie się również produkcją. Do zespołu producentów dołącza także LuckyChap – firma założona i prowadzona m.in. przez Margot Robbie
.
W 2026 roku Weaving mogliśmy oglądać w trzech produkcjach: "Po twoim trupie
", "Zabawie w pochowanego 2
" oraz "Carolina Caroline
". Aktualnie aktorka przygotowuje się również do wejścia w świat superbohaterskich produkcji Marvela.
Ogłoszono bowiem, że zagra Emmę Frost, znaną również jako Biała Królowa, w nowym filmie o X-Menach. Rozpoczęcie zdjęć do tej produkcji przewidziano na wiosnę lub lato 2027 roku.