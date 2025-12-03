Uwielbiany aktor zaprzedał duszę diabłu?! Oparty na faktach horror w drodze

Leslie Odom jr, którego niedawno mogliśmy zobaczyć w "Egzorcyście: Wyznawcy", pracuje nad nowym horrorem satanistycznym. Zgłębi w nim związki uwielbianego komika i aktora z Kościołem Szatana.
Co łączyło Sammy'ego Davisa jr. z Kościołem Szatana? Leslie Odom jr zna odpowiedź
Podstawą scenariusza niezatytułowanego filmu będzie artykuł "Dance with the Devil", który został opublikowany w magazynie "Rolling Stone" w sierpniu 2024 roku. Alex Bhattacharji zgłębił w nim powiązania Sammy'ego Davisa jr.
z Antonem LaVeyem
i jego Kościołem Szatana. Tekst pokazuje, co przyciągnęło uwielbianego w Stanach Zjednoczonych artystę do tego mrocznego świata i ujawnia zaskakującą zbieżność losów Davisa jr.
i LaVeya
.
Leslie Odom jr na tegorocznym rozdaniu nagród TonyOdom jr
pracuje nad scenariuszem. Wiadomo także, że zagra jedną z ról. Projekt powstaje we współpracy z Rolling Stone Films. Sammy Davis jr
(1925–1990) był amerykańskim aktorem, komikiem, muzykiem i tancerzem. Popularność przyniosła mu rola Fenderbauma w cyklu komedii "Wyścig Armatniej Kuli
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ryzykowna gra
", "Robin i 7 gangsterów"
, "Sól i pieprz
", "Słodka Charity
" czy "Tropiciele
".
Kim jest Leslie Odom jr?Leslie Odom jr
to amerykański aktor najlepiej znany z ról w "Morderstwie w Orient Expressie
" Kennetha Branagha
, "Hamiltonie
" Thomasa Kaila
, i "Glass Onion
" Riana Johnsona
. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Harriet"
, "Pewnej nocy w Miami…
" czy "Wszyscy święci New Jersey
".
Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"Lesliego Odoma jr.
mogliśmy ostatnio zobaczyć w "Egzorcyście: Wyznawcy
". Wcielił się w samodzielnego ojca nastoletniej Angeli (Lidya Jewett
), która zostaje opętana przez demona. Przypominamy zwiastun: