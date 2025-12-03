Newsy Filmy Uwielbiany aktor zaprzedał duszę diabłu?! Oparty na faktach horror w drodze
Uwielbiany aktor zaprzedał duszę diabłu?! Oparty na faktach horror w drodze

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: ullstein bild
Leslie Odom jr, którego niedawno mogliśmy zobaczyć w "Egzorcyście: Wyznawcy", pracuje nad nowym horrorem satanistycznym. Zgłębi w nim związki uwielbianego komika i aktora z Kościołem Szatana.

Co łączyło Sammy'ego Davisa jr. z Kościołem Szatana? Leslie Odom jr zna odpowiedź


Podstawą scenariusza niezatytułowanego filmu będzie artykuł "Dance with the Devil", który został opublikowany w magazynie "Rolling Stone" w sierpniu 2024 roku. Alex Bhattacharji zgłębił w nim powiązania Sammy'ego Davisa jr. z Antonem LaVeyem i jego Kościołem Szatana. Tekst pokazuje, co przyciągnęło uwielbianego w Stanach Zjednoczonych artystę do tego mrocznego świata i ujawnia zaskakującą zbieżność losów Davisa jr. i LaVeya.

GettyImages-2219206488.jpg Getty Images © Michael Loccisano
Leslie Odom jr na tegorocznym rozdaniu nagród Tony
Odom jr pracuje nad scenariuszem. Wiadomo także, że zagra jedną z ról. Projekt powstaje we współpracy z Rolling Stone Films.

Sammy Davis jr (1925–1990) był amerykańskim aktorem, komikiem, muzykiem i tancerzem. Popularność przyniosła mu rola Fenderbauma w cyklu komedii "Wyścig Armatniej Kuli". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ryzykowna gra", "Robin i 7 gangsterów", "Sól i pieprz", "Słodka Charity" czy "Tropiciele".

Kim jest Leslie Odom jr?


Leslie Odom jr to amerykański aktor najlepiej znany z ról w "Morderstwie w Orient Expressie" Kennetha Branagha, "Hamiltonie" Thomasa Kaila, i "Glass Onion" Riana Johnsona. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Harriet", "Pewnej nocy w Miami…" czy "Wszyscy święci New Jersey". 

Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"


Lesliego Odoma jr. mogliśmy ostatnio zobaczyć w "Egzorcyście: Wyznawcy". Wcielił się w samodzielnego ojca nastoletniej Angeli (Lidya Jewett), która zostaje opętana przez demona. Przypominamy zwiastun: 


