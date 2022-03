Samuel L. Jackson: mainstreamowe filmy powinny mieć swoją kategorię oscarową

Samuel L. Jackson: dajcie "Spider-Manowi" Oscara!



Zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"



3 2 1 0





W wywiadzie dla gazety "Sunday Times" Samuel L. Jackson poparł pomysł stworzenia nowej oscarowej kategorii dedykowanej filmom dla masowej publiczności. Zdaniem aktora mainstreamowe kino w takim samym stopniu jak artystyczne produkcje zasługuje na uhonorowanie przez Amerykańską Akademię Filmową.- uważa Jackson Gwiazdor uniwersum Marvela twierdzi, że celem biznesu filmowego jest przyciąganie ludzi przed ekrany. W związku z tym na Oscara zasługuje komiksowe widowisko " Spider-Man: Bez drogi do domu ", które podczas pandemii koronawirusa zarobiło na całym świecie blisko dwa miliardy dolarów.- mówi aktor.Przypomnijmy: w sierpniu 2018 roku Akademia ogłosiła, że zamierza wprowadzić nową oscarową kategorię - "Film popularny". Jak tłumaczyła CEO Akademii, Dawn Hudson, za tą decyzją stała szlachetna koncepcja poszerzenia spektrum filmów, które w ogóle mogą walczyć o statuetki. Jej zdaniem wiele wartościowych tytułów nie miało szansy ubiegać się o najważniejszego Oscara, ponieważ były to obrazy skierowane do masowego odbiorcy.Pomysł wprowadzenia nowej kategorii nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem. Wiele osób zarzucało Akademii, że próbuje ona desperacko podbić oglądalność gal oscarowych, które z roku na rok cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem wśród widzów. Ostatecznie organizatorzy zrezygnowali z reformy.Tegoroczna gala oscarowa odbędzie się 27 marca. Tradycyjnie zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!