Samuel L. Jackson zdradza, w którym filmie Marvela wróci Nick Fury

W internecie krążą żarty, że łatwiej wyliczyć aktorów, którzy nie grają w "Avengers: Doomsday". Wskażmy więc jednego, który nie zagra w filmie. Samuel L. Jackson zdradził, w którym z nadchodzących widowisk Marvela zobaczymy Nicka Fury'ego.
"Avengers: Doomsday" bez Nicka Fury'ego? Kiedy Marvel ujawnił listę gwiazd, które pojawia się w "Avengers: Doomsday", jednym z wielkich nieobecnych obsady był Samuel L. Jackson
, jeden z filarów uniwersum. Do premiery filmu raczej nie dowiemy się, czemu Nick Fury
nie odegra żadnej roli w filmie.
W niedawnym wywiadzie aktor potwierdził, że faktycznie zabraknie go w "Doomsday"
. Ujawnił jednak, kiedy możemy się go spodziewać. W kolejnym filmie. Następnym po tym najnowszym
, powiedział Jackson
.
Wygląda więc na to, że Nick Fury będzie częścią "Avengers: Secret Wars".
Premierę widowiska zaplanowano na 17 grudnia 2027.
Zapytany o to, czego możemy spodziewać się po filmie, aktor odparł: Nie mam pojęcia. Nie powiedzieli mi nic poza "nie będziesz w tym filmie, będziesz w następnym".
Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"
"Avengers: Doomsday
" trafi na ekrany kin w grudniu tego roku. Bracia Russo zgromadzili w obsadzie plejadę gwiazd. Poza Robertem Downeyem Jr.
są to m.in. Chris Hemsworth
, Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Florence Pugh
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Patrick Stewart
i Mark Ruffalo
. Zobaczcie zwiastun: