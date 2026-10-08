Newsy Filmy Samuel L. Jackson zdradza, w którym filmie Marvela wróci Nick Fury
Filmy

Samuel L. Jackson zdradza, w którym filmie Marvela wróci Nick Fury

/Film / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Samuel+L.+Jackson+zdradza%2C+w+kt%C3%B3rym+filmie+Marvela+wr%C3%B3ci+Nick+Fury-168996
Samuel L. Jackson zdradza, w którym filmie Marvela wróci Nick Fury
źródło: Materiały prasowe
W internecie krążą żarty, że łatwiej wyliczyć aktorów, którzy nie grają w "Avengers: Doomsday". Wskażmy więc jednego, który nie zagra w filmie. Samuel L. Jackson zdradził, w którym z nadchodzących widowisk Marvela zobaczymy Nicka Fury'ego.

"Avengers: Doomsday" bez Nicka Fury'ego?




Kiedy Marvel ujawnił listę gwiazd, które pojawia się w "Avengers: Doomsday", jednym z wielkich nieobecnych obsady był Samuel L. Jackson, jeden z filarów uniwersum. Do premiery filmu raczej nie dowiemy się, czemu Nick Fury nie odegra żadnej roli w filmie.
   
W niedawnym wywiadzie aktor potwierdził, że faktycznie zabraknie go w "Doomsday". Ujawnił jednak, kiedy możemy się go spodziewać.
   
W kolejnym filmie. Następnym po tym najnowszym, powiedział Jackson.

Wygląda więc na to, że Nick Fury będzie częścią "Avengers: Secret Wars". Premierę widowiska zaplanowano na 17 grudnia 2027.

Zapytany o to, czego możemy spodziewać się po filmie, aktor odparł: Nie mam pojęcia. Nie powiedzieli mi nic poza "nie będziesz w tym filmie, będziesz w następnym".

Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"



"Avengers: Doomsday" trafi na ekrany kin w grudniu tego roku. Bracia Russo zgromadzili w obsadzie plejadę gwiazd. Poza Robertem Downeyem Jr. są to m.in. Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Patrick Stewart i Mark Ruffalo. Zobaczcie zwiastun: 

Powiązane artykuły Samuel L. Jackson

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Secret Wars  (2027)

 Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Najnowsze Newsy

Filmy

Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

VOD Seriale

Czy Josh Brolin i Emilia Clarke znajdą szczęście?

Filmy

"Stań przy mnie" 28 października o godz. 20 w kinie Iluzjon

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Ojczyzna" ma już prawie 100 rywali do statuetki

Seriale Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #149: A najlepsza "Lalka" to...

1 komentarz
Filmy

Gotowi na jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii kina?

14 komentarzy
Filmy

Glen Powell obwinia Paramount za klapę "Uciekiniera"

8 komentarzy