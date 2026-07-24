Tłum oszalał! Johnny Depp pojawił się jako Ebenezer Scrooge na Comic-Conie. Pokazał zwiastun filmu Ti Westa

W czwartek w San Diego rozpoczął się najsłynniejszy Comic-Con. Już pierwszego dnia na fanów czekała wielka niespodzianka. Niezapowiedziany pojawił się na konwencie Johnny Depp, choć na początku nie wszyscy go rozpoznali. Był bowiem w kostiumie i charakteryzacji Ebenezera Scrooge'a, którego gra w filmie "Ebenezer".
Tak Johnny Depp wraca na salony "Ebenezer"
, który wyreżyserował Ti West
, to powrót Johnny'ego Deppa
do Hollywood, z którego został wygnany w 2018 roku po skandalu obyczajowym z jego udziałem. Aktor pracował w tym czasie dalej, w europejskich produkcjach. Teraz wraca do amerykańskiego mainstreamu i czyni to w wielkim stylu.
Przebrany za Ebenezera Scrooge'a Johnny Depp
spacerował na Comic-Conie, a potem pojawił się na scenie "przerywając" panel portalu Collider Directors on Directing. Jako Scrooge zapowiedział zwiastun filmu "Ebenezer"
, który został entuzjastycznie przyjęty przez widzów. "Ebenezer"
to autorska wariacja Ti Westa
na temat "Opowieści wigilijnej" Dickensa. Będzie to opowieść o duchach osadzona w Londynie czasów Dickensa. Zaprezentuje historię paranormalnej podróży mężczyzny zmuszonego do konfrontacji z własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by walczyć o drugą szansę.
Oprócz Deppa w obsadzie są m.in.: Andrea Riseborough
, Ian McKellen
, Tramell Tillman
, Rupert Grint
i Sam Claflin
.
Pierwszy zwiastun filmu "Ebenezer"