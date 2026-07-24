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Tłum oszalał! Johnny Depp pojawił się jako Ebenezer Scrooge na Comic-Conie. Pokazał zwiastun filmu Ti Westa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/San+Diego+Comic-Con%3A+Johnny+Depp+przebrany+za+Ebenezera+Scrooge%27a+zaskoczy%C5%82+fan%C3%B3w-167724
Tłum oszalał! Johnny Depp pojawił się jako Ebenezer Scrooge na Comic-Conie. Pokazał zwiastun filmu Ti Westa
W czwartek w San Diego rozpoczął się najsłynniejszy Comic-Con. Już pierwszego dnia na fanów czekała wielka niespodzianka. Niezapowiedziany pojawił się na konwencie Johnny Depp, choć na początku nie wszyscy go rozpoznali. Był bowiem w kostiumie i charakteryzacji Ebenezera Scrooge'a, którego gra w filmie "Ebenezer".

Tak Johnny Depp wraca na salony



"Ebenezer", który wyreżyserował Ti West, to powrót Johnny'ego Deppa do Hollywood, z którego został wygnany w 2018 roku po skandalu obyczajowym z jego udziałem. Aktor pracował w tym czasie dalej, w europejskich produkcjach. Teraz wraca do amerykańskiego mainstreamu i czyni to w wielkim stylu.

Przebrany za Ebenezera Scrooge'a Johnny Depp spacerował na Comic-Conie, a potem pojawił się na scenie "przerywając" panel portalu Collider Directors on Directing. Jako Scrooge zapowiedział zwiastun filmu "Ebenezer", który został entuzjastycznie przyjęty przez widzów.


"Ebenezer" to autorska wariacja Ti Westa na temat "Opowieści wigilijnej" Dickensa. Będzie to opowieść o duchach osadzona w Londynie czasów Dickensa. Zaprezentuje historię paranormalnej podróży mężczyzny zmuszonego do konfrontacji z własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by walczyć o drugą szansę. 

Oprócz Deppa w obsadzie są m.in.: Andrea Riseborough, Ian McKellen, Tramell Tillman, Rupert Grint i Sam Claflin.

Pierwszy zwiastun filmu "Ebenezer"




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