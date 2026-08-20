Sandra Bullock szczerze o chorobie i śmierci swojego partnera

Sandra Bullock po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ostatnich latach życia swojego partnera, fotografa Bryana Randalla, oraz jego walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Całej rozmowy można posłuchać w podcaście "SmartLess" prowadzonym przez Jasona Batemana, Seana Hayesa i Willa Arnetta.
Przez lata nikt nie wiedział o chorobie partnera Bullock
Randall zmarł 5 sierpnia 2023 roku. Miał 57 lat. Przez osiem lat był związany z Bullock, a co najmniej połowę tego czasu chorował na ALS. Para przez długi czas nie informowała publicznie o jego stanie zdrowia.
Jak wyjaśniła aktorka, to właśnie Randall poprosił ją o zachowanie diagnozy w tajemnicy. Bullock zgodziła się, choć z czasem zaczęła odczuwać konsekwencje tej decyzji. Przez pewien okres jedyną osobą, która wiedziała o chorobie, była jej siostra Gesine Bullock-Prado. Poprosił mnie, żebym nikomu nie mówiła. Wiem, dlaczego to zrobił
– powiedziała Bullock.
Aktorka przyznała, że początkowo była przekonana, że poradzi sobie z całą sytuacją bez wsparcia innych. Z czasem okazało się to znacznie trudniejsze. Opieka nad ciężko chorym partnerem, wychowywanie dwójki małych dzieci i pandemia COVID-19 nałożyły się na siebie, tworząc dla niej wyjątkowo trudny okres.
Bullock opisała ten czas jako "trifectę, która była naprawdę mroczna". W końcu zdecydowała się powiedzieć o sytuacji Jennifer Aniston
oraz Amandzie, żonie Jasona Batemana
.
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Sandra Bullock i Nicole Kidman podczas promocji filmu "Totalna magia 2"
Żałoba zaczęła się przed śmiercią
Najbardziej poruszające słowa Bullock dotyczyły jednak tego, kiedy właściwie zaczęła żegnać się z partnerem. Jej zdaniem nie stało się to w chwili jego śmierci. Zaczęłam przeżywać żałobę po Bryanem cztery lata przed jego śmiercią
– wyznała.
Aktorka zauważyła, że z czasem zarówno fizycznie, jak i psychicznie coś w Randallu zaczęło się zmieniać. Choroba stopniowo odbierała jej człowieka, którego znała. Moja osoba odeszła na długo przed tym, zanim odeszło jej ciało
– powiedziała.
Bullock przyznała, że w trakcie choroby nie miała przestrzeni, by naprawdę przepracować te emocje. Była skupiona przede wszystkim na codziennym funkcjonowaniu i opiece nad rodziną. Nie sądzę, żebym naprawdę się z tym zmierzyła, aż do jego śmierci, bo po prostu w tym jesteś
– wyjaśniła.
Wszystko zaczęło się od urodzin syna BullockBullock
i Randall poznali się w okolicznościach, które trudno uznać za typowy początek hollywoodzkiego romansu. W styczniu 2015 roku aktorka zatrudniła fotografa do zrobienia zdjęć podczas piątych urodzin jej syna Louisa. Niedługo później ich znajomość przerodziła się w związek.
Dziesięć miesięcy później para po raz pierwszy pojawiła się razem na czerwonym dywanie. Bullock
i Randall uczestniczyli w premierze filmu "Kryzys to nasz pomysł
" w Los Angeles.
Ich relacja trwała osiem lat. Przez znaczną część tego czasu życie Randalla było podporządkowane chorobie, o której oboje zdecydowali się publicznie nie mówić.
Po jego śmierci rodzina fotografa również podkreślała, że chciał zachować swoją walkę z ALS dla siebie. Bryan zdecydował, że chce zachować swoją drogę z ALS w prywatności, a my, którzy się o niego troszczyliśmy, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby uszanować jego decyzję
– przekazała rodzina.
Aktualnie Bullock
promuje film "Totalna magia 2
", w którym powróciła do swojej roli u boku Nicole Kidman
.