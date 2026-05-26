Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Zobacz teaser

Kino Świat zaprezentował dziś teaser filmu biograficznego "Violetta Villas". Sam film trafi do kin w listopadzie.
to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.
W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską
. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik
, Mateusz Banasiuk
, Borys Szyc
, Dorota Kuduk
, Cezary Łukaszewicz
, Christo Szopov
, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz
oraz Kazik Radziejewski
.
Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska
. To autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna
".
Krótki materiał wideo wypuszczony dziś przez Kino Świat prezentuje jeden z najsłynniejszych utworów artystki "Dla ciebie, mamo", znany również jako "List do matki". Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner Premiera filmu "Violetta Villas" 27 listopada.
