Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Zobacz teaser

Kino Świat zaprezentował dziś teaser filmu biograficznego "Violetta Villas". Sam film trafi do kin w listopadzie.

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. 

W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.


Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska. To autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna".

Krótki materiał wideo wypuszczony dziś przez Kino Świat prezentuje jeden z najsłynniejszych utworów artystki "Dla ciebie, mamo", znany również jako "List do matki". Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner

Premiera filmu "Violetta Villas" 27 listopada.

