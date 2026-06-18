Newsy Filmy Sandra Oh dołączy do tajemniczego projektu twórców "Wszystko wszędzie naraz"?
Filmy

Sandra Oh dołączy do tajemniczego projektu twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sandra+Oh+w+nowym+filmie+Dana+Kwana+i+Daniela+Scheinerta+%28%22Wszystko+wsz%C4%99dzie+naraz%22%29-167158
Sandra Oh dołączy do tajemniczego projektu twórców &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Dan Kwan i Daniel Scheinert, znani także jako Daniels, pracują nad nowym, tajemniczym projektem. Jakiś czas temu informowaliśmy, że jego gwiazdą będzie Matt Damon (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Kto może wkrótce do niego dołączyć?

Sandra Oh w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?


Jak podaje Deadline, Sandra Oh prowadzi negocjacje w sprawie roli w nowym projekcie twórców "Wszystko wszędzie naraz" (na zdjęciu niżej). Nie wiadomo, w jaką postać miałaby się wcielić. Tajemnicą objęte są także szczegóły fabuły. Niemający tytułu film szykowany jest jako wielkie kinowe wydarzenie. Wiadomo jedynie, kiedy trafi na ekrany – 19 listopada 2027 roku.

GettyImages-1830004174.jpg Getty Images © Emma McIntyre

Rzecznicy aktorki oraz studia Universal, dla którego powstaje projekt, odmówili komentarza.

Skąd znamy Sandrę Oh? Zobacz zwiastun filmu "Anioł stróż"


Sandra Oh to kanadyjsko-amerykańska aktorka o południowokoreańskich korzeniach. Największą rozpoznawalność przyniosły jej role w serialach "Chirurdzy" i "Obsesja Eve". W jej filmografii znajdziemy też takie tytułu jak "Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm", "Pamiętnik księżniczki", "Pod słońcem Toskanii", "Bezdroża" czy "Tammy". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w komediodramacie "Anioł stróż" (zwiastun poniżej); użyczała też głosu bohaterkom animacji "Smerfy: Wielki film" i "Niezwyciężony".



"Wszystko wszędzie naraz" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielcki rozmawiają o ostatnim filmie Scheinerta i Kwana – nagrodzonej w 2023 roku siedmioma Oscarami komedii sci-fi "Wszystko wszędzie naraz":


Powiązane artykuły Dan Kwan

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

PIĘĆ SMAKÓW: Wybierzmy filmy do sekcji jubileuszowej!

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: "Exotic" dołącza do Pokazów Galowych

Seriale

Starzy znajomi wrócą w nowym "Prison Break"?

4 komentarze
Filmy

"Backrooms": Nie ma wyjścia, trzeba obejrzeć? Recenzja

Filmy Wideo

Nadchodzi sequel "100 dni do matury". Zobacz teaser "100 dni: Misja Zeus"

4 komentarze
Filmy

Scarlett Johansson jako chirurżka pod obstrzałem

10 komentarzy
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #141: "Dzień objawienia" czy dzień rozczarowania?