Chciał być jak Christian Bale, stracił pracę. Saoirse Ronan o odejściu Ryana Goslinga z "Nostalgii anioła"

Jak Ryan Gosling pożegnał się z rolą w "Nostalgii anioła"?

Zobacz zwiastun filmu "Nostalgia anioła"

Przypomnijmy: Ryan Gosling został obsadzony w " Nostalgii anioła " jako ojciec granej przez Saoirse Ronan bohaterki, krótko przed rozpoczęciem zdjęć został jednak zastąpiony przez Marka Wahlberga . Powodem tej decyzji była niezgodność wizji artystycznej – aktor przytył do roli 30 kg, na co reżyser Peter Jackson nie chciał się zgodzić. W tym przypadku poświęcenie dla sztuki się nie opłaciło.Mimo że Ryan Gosling nigdy nie był obecny na planie, w ramach przygotowań do roli spotkał się z Saoirse Ronan . Aktorka wspomina, że było jej przykro z powodu jego odejścia.– powiedziała.Aktorka stwierdziła też, że Markowi Wahlbergowi , który miał już dzieci, łatwiej było odnaleźć się w roli ojca.Po latach Saoirse Ronan miała okazję współpracować z Ryanem Goslingiem przy jego debiucie reżyserskim – thrillerze fantasy " Lost River ". Nostalgia anioła ", wyreżyserowana przez Petera Jacksona adaptacja powieści Alice Sebold , trafiła na ekrany w 2009 roku. Grająca główną rolę Saoirse Ronan została nagrodzona Saturnem i Critic's Choice. Przypominamy zwiastun:Susie Salmon zostaje brutalnie zgwałcona i zamordowana przez swojego sąsiada. To, co się dzieje po jej śmierci, obserwuje z nieba. Spoglądając w dół, snuje głosem czternastolatki powieść koszmarną, ale też pełną nadziei. Przez długie tygodnie po swojej śmierci Susie obserwuje życie, które toczy się już bez niej – przysłuchuje się pogłoskom na temat swojego zniknięcia, współczuje rodzicom, którzy ciągle wierzą, że córka się odnajdzie, obserwuje, jak ten, który ją zamordował, zaciera ślady zbrodni, widzi jak małżeństwo jej rodziców rozpada się, ojciec obsesyjnie pragnie zemsty, a siostra staję się osobą zupełnie obcą.