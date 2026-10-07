Saoirse Ronan reaguje na plotki o mężu. Czy Jack Lowden zostanie nowym Bondem?

Wciąż nie wiemy, kto jako następny wcieli się w Jamesa Bonda. Jednym z nazwisk, które najczęściej pojawiają się wśród potencjalnych kandydatów, jest Jack Lowden. Gwiazdor "Kulawych koni" prywatnie jest mężem Saoirse Ronan. Aktorka została zapytana o plotki, że to właśnie Lowden zostanie kolejnym agentem 007.
Ronan dystansuje się od plotek
Ronan Getty Images © Jeff Spicer
stwierdziła: Cóż, Gary Oldman uważa, że Jack jest Jamesem Bondem. Ta sprawa żyje własnym życiem. My, szczerze mówiąc, zajmujemy się swoim. To nie jest temat, który pojawia się w naszym domu. Trzeba wyprowadzić psa, zrobić obiad. Na tym się skupiamy.
We wrześniu Gary Oldman
, który gra z Lowdenem
w "Kulawych koniach
", otwarcie poparł swojego kolegę jako następcę Daniela Craiga
. Aktor twierdził wówczas, że Lowden
znalazł się na skróconej liście kandydatów, a nawet zasugerował, że decyzja w sprawie nowego Bonda
została już podjęta, choć nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
Na razie nie wiadomo, czy jego informacje okażą się prawdziwe. Wiadomo natomiast, że prace nad kolejnym filmem o Bondzie
są coraz bardziej zaawansowane. W tym roku do projektu dołączyła Nina Gold
, która zajmuje się poszukiwaniem obsady. Gold
ma już na koncie pracę między innymi przy "Grze o tron
" oraz "The Crown
". Projekt reżyseruje Denis Villeneuve
.
Sama Ronan
również nie ukrywa zainteresowania światem 007. Aktorka wcześniej mówiła, że chciałaby zagrać przeciwniczkę Bonda
. Chcę pójść w mrok. Mówiłam, że chcę być czarnym charakterem w filmie o Bondzie i mówię całkiem serio. Młoda kobieta byłaby interesującym wyborem na złoczyńcę.
Na oficjalne ogłoszenie nowego odtwórcy roli agenta 007 wciąż trzeba jednak poczekać.
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