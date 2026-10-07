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Saoirse Ronan reaguje na plotki o mężu. Czy Jack Lowden zostanie nowym Bondem?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Saoirse+Ronan+reaguje+na+plotki+o+m%C4%99%C5%BCu.+Czy+Jack+Lowden+zostanie+nowym+Jamesem+Bondem-168968
Saoirse Ronan reaguje na plotki o mężu. Czy Jack Lowden zostanie nowym Bondem?
źródło: Getty Images
autor: Joe Maher/BAFTA
Wciąż nie wiemy, kto jako następny wcieli się w Jamesa Bonda. Jednym z nazwisk, które najczęściej pojawiają się wśród potencjalnych kandydatów, jest Jack Lowden. Gwiazdor "Kulawych koni" prywatnie jest mężem Saoirse Ronan. Aktorka została zapytana o plotki, że to właśnie Lowden zostanie kolejnym agentem 007.

Ronan dystansuje się od plotek



GettyImages-2188918251.jpg Getty Images © Jeff Spicer


Ronan stwierdziła: Cóż, Gary Oldman uważa, że Jack jest Jamesem Bondem. Ta sprawa żyje własnym życiem. My, szczerze mówiąc, zajmujemy się swoim. To nie jest temat, który pojawia się w naszym domu. Trzeba wyprowadzić psa, zrobić obiad. Na tym się skupiamy.

We wrześniu Gary Oldman, który gra z Lowdenem w "Kulawych koniach", otwarcie poparł swojego kolegę jako następcę Daniela Craiga. Aktor twierdził wówczas, że Lowden znalazł się na skróconej liście kandydatów, a nawet zasugerował, że decyzja w sprawie nowego Bonda została już podjęta, choć nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Na razie nie wiadomo, czy jego informacje okażą się prawdziwe. Wiadomo natomiast, że prace nad kolejnym filmem o Bondzie są coraz bardziej zaawansowane. W tym roku do projektu dołączyła Nina Gold, która zajmuje się poszukiwaniem obsady. Gold ma już na koncie pracę między innymi przy "Grze o tron" oraz "The Crown". Projekt reżyseruje Denis Villeneuve.

Sama Ronan również nie ukrywa zainteresowania światem 007. Aktorka wcześniej mówiła, że chciałaby zagrać przeciwniczkę Bonda. Chcę pójść w mrok. Mówiłam, że chcę być czarnym charakterem w filmie o Bondzie i mówię całkiem serio. Młoda kobieta byłaby interesującym wyborem na złoczyńcę.

Na oficjalne ogłoszenie nowego odtwórcy roli agenta 007 wciąż trzeba jednak poczekać.

"Kulawe konie" - zwiastun 6. sezonu



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