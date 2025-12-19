Aktorscy "Zaplątani". Kto walczy o główne role?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest aktorska wersja animacji "Zaplątani". Trwa właśnie proces wyłaniania gwiazd produkcji. Portal The Hollywood Reporter ujawnia, kto walczy o role Roszpunki i Flynna Rajtara.
Cztery kandydatki do roli Roszpunki
Niedawno portal Nexus Point News przedstawił swoją listę kandydatek do roli Roszpunki w filmie "Tangled"
. Znalazły się na niej: Sadie Sink
, Mckenna Grace
, Emma Myers
i Isabel May
. The Hollywood Reporter podaje zupełnie inny zestaw kandydatek. Według portalu o rolę ubiegają się:
Podobno kandydatką była też Lola Tung
("Tego lata stałam się piękna
"), ale według źródeł The Hollywood Reporter nie wzięła udziału w zdjęciach próbnych prawdopodobnie ze względu na inne zobowiązania.
Kto zagra Flynna Rajtara?
The Hollywood Reporter podaje również nazwiska kilku aktorów walczących o główną męską rolę, czyli Flynna Rajtara
. Są to:
Według THR wśród kandydatów jest też nieznany szkocki aktor Gilli Jones, dla którego byłby to debiut przed kamerą. "Zaplątani"
to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.
