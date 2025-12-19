Newsy Filmy Aktorscy "Zaplątani". Kto walczy o główne role?
Aktorscy "Zaplątani". Kto walczy o główne role?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sarah+Catherine+Hook%2C+Teagan+Croft%2C+Freya+Skye+i+Olivia-Mai+Barrett+chc%C4%85+zagra%C4%87+w+aktorskiej+wersji+animacji+Disneya+%22Zapl%C4%85tani%22-164436
Aktorscy &quot;Zaplątani&quot;. Kto walczy o główne role?
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest aktorska wersja animacji "Zaplątani". Trwa właśnie proces wyłaniania gwiazd produkcji. Portal The Hollywood Reporter ujawnia, kto walczy o role Roszpunki i Flynna Rajtara.

Cztery kandydatki do roli Roszpunki



Niedawno portal Nexus Point News przedstawił swoją listę kandydatek do roli Roszpunki w filmie "Tangled". Znalazły się na niej: Sadie Sink, Mckenna Grace, Emma Myers i Isabel May. The Hollywood Reporter podaje zupełnie inny zestaw kandydatek. Według portalu o rolę ubiegają się:

02.jpg Getty Images © Christopher Polk

Freya Skye (młoda artystka, która jako aktorka w tym roku debiutowała w filmie "Zombi 4: Zmierzch wampirów")

03.jpg Getty Images © Kevin Winter/GA

Sarah Catherine Hook (widziana w ostatnim sezonie serialu "Biały Lotos")


04.jpg Getty Images © Dan Arnold

Teagan Croft (najlepiej znana z roli Raven z serialu "Titans")

05.jpg Getty Images © Simon Ackerman


Podobno kandydatką była też Lola Tung ("Tego lata stałam się piękna"), ale według źródeł The Hollywood Reporter nie wzięła udziału w zdjęciach próbnych prawdopodobnie ze względu na inne zobowiązania.

Kto zagra Flynna Rajtara?



The Hollywood Reporter podaje również nazwiska kilku aktorów walczących o główną męską rolę, czyli Flynna Rajtara. Są to:

06.jpg Getty Images © Vivien Killilea

Milo Manheim (gwiazda serii "Zombi")

07.jpg Getty Images © Timothy Hiatt

Charlie Gillespie (ostatnio widziany w komedii "Skomplikowani")


Według THR wśród kandydatów jest też nieznany szkocki aktor Gilli Jones, dla którego byłby to debiut przed kamerą.

"Zaplątani" to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.  

Zwiastun filmu "Zaplątani"




Zaplątani  (2010)

 Zaplątani

I żyli długo i zaplątani  (2012)

 I żyli długo i zaplątani

Roszpunka  (2009)

 Roszpunka

Zanim żyli długo i zaplątani  (2017)

 Zanim żyli długo i zaplątani

