Newsy Gry Inne Ofiara Epsteina oskarża producenta GTA V o napaść seksualną
Inne / Gry

Ofiara Epsteina oskarża producenta GTA V o napaść seksualną

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sarah+Ransome+oskar%C5%BCa+Lesliego+Benziesa%2C+producenta+GTA%2C+o+napa%C5%9B%C4%87+seksualn%C4%85-165225
Ofiara Epsteina oskarża producenta GTA V o napaść seksualną
źródło: Getty Images
autor: Tim Whitby
Sarah Ransome, która w wydanym w 2021 roku pamiętniku opisała nadużycia ze strony Jeffreya Epsteina oraz jego współpracowniczki Ghislaine Maxwell, twierdzi, że została wykorzystana seksualnie przez Lesliego Benziesa – producenta i głównego projektanta kilku odsłon serii Grand Theft Auto.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Szczegóły sprawy



GettyImages-2209239133.jpg Getty Images © Kate Green


Zarzut znalazł się wśród e-maili wysłanych przez Ransome, które 30 stycznia zostały ujawnione przez amerykański Departament Sprawiedliwości w ramach publikacji akt dotyczących Epsteina. W wiadomości datowanej na 9 grudnia 2023 roku Ransome napisała, że Benzies zachowywał się, jakby to on wymyślił rzucanie pieniędzmi w "prostytutkę", a następnie miało dojść do napaści seksualnej. Nie jest jasne, kiedy dokładnie miała wydarzyć się ta sytuacja. Ransome wskazała jednak, że Benzies opłacił jej bilet lotniczy do Nowego Jorku 1 września 2006 roku.

W tamtym czasie Benzies pracował w studiu Rockstar North, należącym do Rockstar Games. W swojej karierze był głównym projektantem "Grand Theft Auto V" z 2013 roku oraz producentem przy kilku innych częściach serii. Pełnił także funkcję głównego projektanta i producenta wykonawczego gry "Red Dead Redemption".

Leslie Benzies zaprzeczył oskarżeniom Ransome, choć potwierdził, że łączyła ich relacja. Jego obecna firma, Build a Rocket Boy, w wydanym oświadczeniu podkreśliła: "Leslie Benzies jasno wskazał, że te zarzuty są fałszywe. Łączyła go z tą osobą relacja oparta na obopólnej zgodzie. Nigdy nie spotkał Jeffreya Epsteina, nie odwiedzał jego wyspy ani innych nieruchomości i nie podróżował jego samolotem. Sugestie przeciwne wprowadzają w błąd".

Studio poinformowało również, że Benzies przebywa obecnie na zaplanowanym wcześniej urlopie. Jak podkreślono w komunikacie, jego nieobecność nie ma związku z publikacją dokumentów dotyczących Epsteina, w których pojawia się jego nazwisko. Według firmy urlop był zaplanowany od wielu miesięcy po intensywnym okresie pracy nad niedawną aktualizacją gry, a Benzies ma wrócić do obowiązków 1 marca.

"Grand Theft Auto 5" - zwiastun



Powiązane artykuły Grand Theft Auto V

Zobacz wszystkie artykuły

Grand Theft Auto V  (2013)

 Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: Vice City  (2002)

 Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto IV  (2008)

 Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto III  (2001)

 Grand Theft Auto III

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Mandalorian i Grogu w akcji! Zobacz nowy zwiastun

Seriale

To koniec "Zakłamania". Showrunnerka nie kłamie

Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Katastrofa, ale interesująca (recenzja)

5 komentarzy
Filmy

Robert Duvall nie żyje. Pacino, De Niro i Coppola wspominają aktora

9 komentarzy
Seriale

Elizabeth Banks pójdzie na randkę z Apple TV+

Inne Gry

PlayStation 6 opóźnione? Przez AI i "RAMmageddon"

1 komentarz
Filmy

Wyciekł opis fabuły sequela "Godzilla Minus One". Będzie drugi kaiju?

7 komentarzy