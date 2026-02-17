Ofiara Epsteina oskarża producenta GTA V o napaść seksualną

Sarah Ransome, która w wydanym w 2021 roku pamiętniku opisała nadużycia ze strony Jeffreya Epsteina oraz jego współpracowniczki Ghislaine Maxwell, twierdzi, że została wykorzystana seksualnie przez Lesliego Benziesa – producenta i głównego projektanta kilku odsłon serii Grand Theft Auto. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Szczegóły sprawy
Zarzut znalazł się wśród e-maili wysłanych przez Ransome
, które 30 stycznia zostały ujawnione przez amerykański Departament Sprawiedliwości w ramach publikacji akt dotyczących Epsteina
. W wiadomości datowanej na 9 grudnia 2023 roku Ransome napisała, że Benzies
zachowywał się, jakby to on wymyślił rzucanie pieniędzmi w "prostytutkę"
, a następnie miało dojść do napaści seksualnej. Nie jest jasne, kiedy dokładnie miała wydarzyć się ta sytuacja. Ransome wskazała jednak, że Benzies
opłacił jej bilet lotniczy do Nowego Jorku 1 września 2006 roku.
W tamtym czasie Benzies
pracował w studiu Rockstar North, należącym do Rockstar Games. W swojej karierze był głównym projektantem "Grand Theft Auto V
" z 2013 roku oraz producentem przy kilku innych częściach serii. Pełnił także funkcję głównego projektanta i producenta wykonawczego gry "Red Dead Redemption
". Leslie Benzies
zaprzeczył oskarżeniom Ransome, choć potwierdził, że łączyła ich relacja. Jego obecna firma, Build a Rocket Boy, w wydanym oświadczeniu podkreśliła: "Leslie Benzies
jasno wskazał, że te zarzuty są fałszywe. Łączyła go z tą osobą relacja oparta na obopólnej zgodzie. Nigdy nie spotkał Jeffreya Epsteina
, nie odwiedzał jego wyspy ani innych nieruchomości i nie podróżował jego samolotem. Sugestie przeciwne wprowadzają w błąd".
Studio poinformowało również, że Benzies
przebywa obecnie na zaplanowanym wcześniej urlopie. Jak podkreślono w komunikacie, jego nieobecność nie ma związku z publikacją dokumentów dotyczących Epsteina, w których pojawia się jego nazwisko. Według firmy urlop był zaplanowany od wielu miesięcy po intensywnym okresie pracy nad niedawną aktualizacją gry, a Benzies
ma wrócić do obowiązków 1 marca.
