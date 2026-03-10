Nagrodzono najlepsze filmy sf, fantasy i horrory 2025 roku. Polka ze statuetką!

Akademia Science Fiction, Fantasy i Horroru zdecydowała, które filmy i seriale były w minionym roku najlepsze. Jesteśmy po 53. gali wręczenia Saturnów. Na ceremonii byli obecni m.in. Tom Cruise, James Cameron, George Lucas, Guillermo del Toro i Vince Gilligan. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
James Cameron królem kina SF. Polski akcent na gali
Wielkim wygranym 53. Saturnów
okazał się... James Cameron
. Jego "Avatar: Ogień i popiół" zdobył w sumie pięć nagród
. Są wśród nich wyróżnienia dla najlepszego filmu science fiction, za reżyserię i scenariusz. Trzeci "Avatar
" wygrał także w kategorii efekty specjalne, zaś grający w nim Jack Champion
otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego aktora roku.
Tuż za Cameronem
finiszował Guillermo del Toro
. Jego "Frankenstein" otrzymał cztery nagrody.
Film został uznany najlepszym horrorem roku, a grający w nim Jacob Elordi zgarnął statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego. "Frankenstein
" został także doceniony za kostiumy i charakteryzację.
Sporo filmów zakończyło galę z dwiema wygranymi. Są wśród nich: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
(najlepszy film akcji i najlepszy aktor - Tom Cruise
), "Grzesznicy"
(najlepszy thriller i montaż), "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
(najlepsza adaptacja i scenografia) oraz "Kraina mroku"
(najlepszy film niezależny oraz aktorka drugoplanowa - Sigourney Weaver
).
W kategoriach serialowych liczyły się w tym roku dwa tytuły: "Jedyna"
i "Gwiezdne wojny: Andor"
. Oba zdobyły po trzy statuetki.
"Andor
" został uznany najlepszy serialem science fiction. Z kolei "Jedyna
" wygrała w kategorii nowy serial gatunkowy. "Andor
" otrzymał też dwie nagrody aktorskie, dla Diego Luny
i Stellana Skarsgårda
. Także dwie nagrody aktorskie otrzymał serial "Jedyna
". Nagrodzone zostały Rhea Seehorn
i urodzona w Opolu Karolina Wydra
.
.
Zwiastun serialu "Jedyna", w którym występuje Karolina Wydra