Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrodzono najlepsze filmy sf, fantasy i horrory 2025 roku. Polka ze statuetką!
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Nagrodzono najlepsze filmy sf, fantasy i horrory 2025 roku. Polka ze statuetką!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Saturny+2026%3A+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22%2C+%22Frankenstein%22%2C+%22Jedyna%22+i+%22Andor%22+nagrodzeni.+Polka+Karolina+Wydra+ze+statuetk%C4%85-165544
Nagrodzono najlepsze filmy sf, fantasy i horrory 2025 roku. Polka ze statuetką!
Akademia Science Fiction, Fantasy i Horroru zdecydowała, które filmy i seriale były w minionym roku najlepsze. Jesteśmy po 53. gali wręczenia Saturnów. Na ceremonii byli obecni m.in. Tom Cruise, James Cameron, George Lucas, Guillermo del Toro i Vince Gilligan.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

James Cameron królem kina SF. Polski akcent na gali



Wielkim wygranym 53. Saturnów okazał się... James Cameron. Jego "Avatar: Ogień i popiół" zdobył w sumie pięć nagród. Są wśród nich wyróżnienia dla najlepszego filmu science fiction, za reżyserię i scenariusz. Trzeci "Avatar" wygrał także w kategorii efekty specjalne, zaś grający w nim Jack Champion otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego aktora roku.

Tuż za Cameronem finiszował Guillermo del Toro. Jego "Frankenstein" otrzymał cztery nagrody. Film został uznany najlepszym horrorem roku, a grający w nim Jacob Elordi zgarnął statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego. "Frankenstein" został także doceniony za kostiumy i charakteryzację.

Sporo filmów zakończyło galę z dwiema wygranymi. Są wśród nich: "Mission: Impossible – The Final Reckoning" (najlepszy film akcji i najlepszy aktor - Tom Cruise), "Grzesznicy" (najlepszy thriller i montaż), "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" (najlepsza adaptacja i scenografia) oraz "Kraina mroku" (najlepszy film niezależny oraz aktorka drugoplanowa - Sigourney Weaver).


W kategoriach serialowych liczyły się w tym roku dwa tytuły: "Jedyna" i "Gwiezdne wojny: Andor". Oba zdobyły po trzy statuetki.

"Andor" został uznany najlepszy serialem science fiction. Z kolei "Jedyna" wygrała w kategorii nowy serial gatunkowy. "Andor" otrzymał też dwie nagrody aktorskie, dla Diego Luny i Stellana Skarsgårda. Także dwie nagrody aktorskie otrzymał serial "Jedyna". Nagrodzone zostały Rhea Seehorn i urodzona w Opolu Karolina Wydra.

Pełną listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun serialu "Jedyna", w którym występuje Karolina Wydra



Powiązane artykuły Jedyna

Zobacz wszystkie artykuły

Gwiezdne wojny: Andor  (2022)

 Gwiezdne wojny: Andor

Frankenstein  (2025)

 Frankenstein

Avatar: Ogień i popiół  (2025)

 Avatar: Ogień i popiół

Jedyna  (2025)

 Jedyna

Najnowsze Newsy

Filmy

"Madame Web" zyskuje fanów. Co zrobiła Dakota Johnson?

13 komentarzy
Filmy

Nie tylko "Batman 2". Matt Reeves szykuje film o Stalinie i Churchillu

Filmy

"The Marshal": Co wiemy o nowym filmie Guya Pearce'a?

Filmy Wideo

"Super Mario Galaxy Film". Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi

1 komentarz
Filmy

Nowości w programie 23. MDAG. Kobiety zmieniają świat oraz New York I love you, but…

Filmy

"John Rambo". Sylvester Stallone jednak związany z filmem! Nie tak, jak myślicie

14 komentarzy
VOD Seriale

Z "Newsroomu" do "The Morning Show"