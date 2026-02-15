Saudyjczycy dają 7 MILIARDÓW DOLARÓW za grę mobilną

Szykuje się gigantyczne przejęcie w świecie gier mobilnych. Jak donosi Reuters, szanghajska firma Moonton już wkrótce może zmienić właściciela.
Legendarna MOBA w rękach Saudyjczyków?
Moonton należy obecnie do ByteDance, czyli koncernu odpowiedzialnego za TikToka. ByteDance kupiło growego giganta w 2021 roku za około 4 miliardy dolarów.
Teraz jednak ByteDance zmienia swoją strategię i zamierza zmniejszyć swoją obecność na rynku growym. Dlatego też chce sprzedać Moonton. Reuters twierdzi, że kupnem zainteresowany jest saudyjski koncern Savvy Games Group. Jest on gotowy kupić Moonton za 7 miliardów dolarów.
Moonton to twórca jednej z najbardziej znanych mobilnych gier w historii - "Mobile Legends: Bang Bang". Ta free-to-play MOBA debiutowała w 2016 roku i do dziś została pobrana na co najmniej 1,5 mld urządzeń. Aktualnie może pochwalić się 110 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie.