Saudyjczycy dają 7 MILIARDÓW DOLARÓW za grę mobilną

Legendarna MOBA w rękach Saudyjczyków?

"Mobile Legends: Bang Bang"

Moonton należy obecnie do ByteDance, czyli koncernu odpowiedzialnego za TikToka. ByteDance kupiło growego giganta w 2021 roku za około 4 miliardy dolarów.Teraz jednak ByteDance zmienia swoją strategię i zamierza zmniejszyć swoją obecność na rynku growym. Dlatego też chce sprzedać Moonton. Reuters twierdzi, że kupnem zainteresowany jest saudyjski koncern. Jest on gotowy kupić Moonton za. Ta free-to-play MOBA debiutowała w 2016 roku i do dziś została pobrana na co najmniej 1,5 mld urządzeń. Aktualnie może pochwalić się 110 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie.