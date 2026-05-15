Reżyser "Batmana 2" ogłosił kolejnych członków obsady. Plotki się potwierdziły

Wczoraj pisaliśmy o serii postów Matta Reevesa, który w serwisie X za pomocą GIFów potwierdził powrót kilku członków obsady "Batmana" do szykowanej kontynuacji. Kilka godzin później reżyser ogłosił kolejne nazwiska w obsadzie, tym razem potwierdzając nieoficjalne doniesienia sprzed kilku tygodni.
Z MCU do "Batmana"
Przypomnijmy, że wczoraj Reeves
ogłosił, że w "The Batman Part II
" u boku Roberta Pattinsona
wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright
(Jim Gordon), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth), Colin Farrell
(Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson
(Bella Réal) i Gil Perez-Abraham
(funkcjonariusz Martinez).
Kolejne ogłoszone przez niego nazwiska to Scarlett Johansson, Sebastian Stan
(jak pamiętamy, oboje wcześniej wystąpili w MCU) oraz Charles Dance
, którzy według doniesień mają się wcielić w Gildę Dent, Harveya Denta
i Christophera Denta. W obsadzie pojawią się także Brian Tyree Henry
i Sebastian Koch
, jednak nie wiadomo, jakie role przypadną tym aktorom. Henry
także ma na koncie rolę w MCU, konkretnie w "Eternals
". Użyczył też głosu w animowanych filmach o Spider-Manie
.
Premierę filmu zapowiedziano na 1 października 2027.
