Newsy Filmy Reżyser "Batmana 2" ogłosił kolejnych członków obsady. Plotki się potwierdziły
Wczoraj pisaliśmy o serii postów Matta Reevesa, który w serwisie X za pomocą GIFów potwierdził powrót kilku członków obsady "Batmana" do szykowanej kontynuacji. Kilka godzin później reżyser ogłosił kolejne nazwiska w obsadzie, tym razem potwierdzając nieoficjalne doniesienia sprzed kilku tygodni.

Przypomnijmy, że wczoraj Reeves ogłosił, że w "The Batman Part II" u boku Roberta Pattinsona wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal) i Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez).

Kolejne ogłoszone przez niego nazwiska to Scarlett Johansson, Sebastian Stan (jak pamiętamy, oboje wcześniej wystąpili w MCU) oraz Charles Dance, którzy według doniesień mają się wcielić w Gildę Dent, Harveya Denta i Christophera Denta. W obsadzie pojawią się także Brian Tyree Henry i Sebastian Koch, jednak nie wiadomo, jakie role przypadną tym aktorom. Henry także ma na koncie rolę w MCU, konkretnie w "Eternals". Użyczył też głosu w animowanych filmach o Spider-Manie











Premierę filmu zapowiedziano na 1 października 2027.

