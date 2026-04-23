Newsy Filmy Festiwale i nagrody CANNES 2026: James Gray i Diego Luna dołączają do tegorocznej edycji festiwalu
CANNES 2026: James Gray i Diego Luna dołączają do tegorocznej edycji festiwalu

CANNES 2026: James Gray i Diego Luna dołączają do tegorocznej edycji festiwalu
Cannes wita spóźnialskich! Po tym, jak kilka tygodni temu kierownictwo najważniejszej filmowej imprezy świata odsłoniło selekcję tegorocznego festiwalu, teraz opublikowana została lista dodatkowych tytułów, które zadebiutują na Lazurowym Wybrzeżu. Oczy kinomanów z całego świata zwrócone są przede wszystkim w kierunku konkursu głównego, gdzie "Papierowy tygrys" ze Scarlett Johansson, Adamem Driverem oraz Milesem Tellerem rzutem na taśmę dołącza do walki o Złotą Palmę.

Dołączenie "Papierowego tygrysa" do konkursu głównego tegorocznej imprezy jest tym ważniejsze, że do tej pory USA było reprezentowane wyłącznie w postaci jednego tytułu – filmu "The Man I Love" Iry Sachsa. Obecność produkcji z Adamem Driverem i Scarlett Johansson poszerza więc hollywoodzką reprezentację, a także zwiększa szansę na tryumf USA na festiwalu – tym bardziej, że James Gray, reżyser filmu, jest regularnym bywalcem canneńskiej imprezy. "Papierowy tygrys" będzie jego szóstym dziełem z premierą w konkursie głównym festiwalu. 

Ważnym dodatkiem jest także obecność filmu "Ashes" w pozakonkursowej sekcji pokazów specjalnych. Film wyreżyserowany przez aktora Diego Lunę wyznaczy jego pierwszą obecność na wielkim europejskim festiwalu od 2001 roku – gdy jako debiutujący aktor wystąpił w "I twoją matkę też" Alfonso Cuaróna. Fani kina hollywoodzkiego zerkają także w kierunku sekcji Un Certain Regard. Swoją premierę będzie miał tam film Zachary'ego Wigona pod tytułem "Victorian Psycho". W gotyckim horrorze główne role zagrają znana z filmu "Kod zła" Maika Monroe, a także Jason Isaacs, Thomasin McKenzie oraz Ruth Wilson.

Poniżej prezentujemy pełną listę filmów, które dołączają do programu tegorocznego festiwalu w Cannes.

CANNES 2026: Dodatki do tegorocznej selekcji



KONKURS GŁÓWNY
"Papierowy tygrys", reż. James Gray

UN CERTAIN REGARD
"Victorian Psycho", reż. Zachary Wigon
"Mémoire de fille", reż. Judith Godrèche
"Titanic Ocean", reż. Konstantina Kotzamani
"Ulysse", reż. Laetitia Masson

CANNES PREMIERE
"The End of It", reż. Maria Martinez Bayona
"Marie Madeleine", reż. Gessica Généus
"Aquí", reż. Tiago Guedes
"Mariage au Gout d’Orange", reż. Christophe Honoré
"Si Tu Penses Bien", reż. Géraldine Nakache

POKAZY SPECJALNE
"Spring", reż. Rostislav Kirpičenko
"Ashes", reż. Diego Luna
"Tangles", reż. Leah Nelson
"Le Triangle d’Or", reż. Hélène Rosselet-Ruiz
"Groundswell", reż. Joshua Tickell, Rebecca Tickell

POKAZY RODZINNE
"Lucy Lost", reż. Olivier Clert

 Papierowy tygrys

