Czy gwiazda może żyć bez Instagrama? Scarlett Johansson odpowiada

Czy Scarlett Johansson założy konto na Instagramie?

"Jurassic World: Rebirth": co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Jurassic World: Rebirth"

W wywiadzie dla magazynu InStyle aktorka przyznała, że mimo jej osobistych deklaracji. Wyjawiła również, jaką propozycję złożył jej dystrybutor nadchodzącego filmu:Johansson nie jest zupełnie odcięta od platform społecznościowych. Pojawia się na profilu swojej marki kosmetycznej The Outset.– przyznała.Aktorka rozgraniczyła jednak te działania promocyjne od potencjalnej własnej aktywności.– stwierdziła.Niedawno o wadze popularnego konta na Instagramie we współczesnej pracy aktora mówiła Maya Hawke . Przyznała, że chętnie pozbyłaby się swojego konta, ale nie może sobie na to pozwolić. Kompletując obsadę,(przeczytaj: Maya Hawke o mediach społecznościowych i różnicy między aktorami a celebrytami ). Johansson zagra Zorę Bennett, specjalistkę od ściśle tajnych misji. Jej zadaniem jest pozyskanie DNA trzech pozostających przy życiu największych gatunków dinozaurów. W jej drużynie są: prawa ręka Zory Duncan Kincaid () oraz paleontolog dr Henry Loomis ().Misja przybiera dramatyczny obrót, kiedy grupa Zory napotyka uwięzioną na samotnej wyspie rodzinę. Próbując przetrwać w niegościnnych terenach bohaterowie odkrywają szokujące tajemnice.Za fabułę widowiska odpowiada autor pierwszego filmu serii,. Funkcję reżysera pełni autor " Twórcy Widowisko trafi do kina na początku lipca.