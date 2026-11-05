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Scarlett Johansson szczerze o roli w "The Batman Part II". "Trudno było mi ją rozgryźć"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Scarlett Johansson szczerze o roli w &quot;The Batman Part II&quot;. &quot;Trudno było mi ją rozgryźć&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kate Green
Jedną z gwiazd kontynuacji "Batmana" jest Scarlett Johansson - choć wciąż nie wiemy na sto procent, w kogo się wcieli. Aktorka przyznała, że praca nad tajemniczą postacią okazała się dla niej wyjątkowo trudna i wywołała nieoczekiwane rozterki. Szczegółów dotyczących bohaterki nadal jednak nie zdradziła.

Johansson wciąż nie ujawnia detali swojej roli



johansson-2.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


W rozmowie z Entertainment Tonight Johansson została zapytana o nadchodzące projekty, w tym o horror "Egzorcysta: Męczennicy" oraz kontynuację filmu Matta Reevesa, i o to, która z ról najbardziej wyprowadziła ją ze strefy komfortu. Aktorka odpowiedziała: Prawdopodobnie ta w "Batmanie". Z jakiegoś powodu wywołała we mnie wiele niepokoju egzystencjalnego.

Johansson wyjaśniła, że trudno było jej znaleźć właściwy sposób na zagranie tej postaci. Nie potrafiła jednak wskazać konkretnej przyczyny: Bardzo trudno było mi ją rozgryźć. Nie wiem, czy chodziło o samą rolę, o etap życia, na którym się znajduję, czy o coś innego. Po prostu trudno było mi ją uchwycić. Pod wieloma względami była to wymagająca rola.

Angaż Johansson został potwierdzony w maju przez Reevesa. Wśród nowych członków obsady znaleźli się również Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry i Sebastian Koch. W roli Batmana powraca Robert Pattinson.

Zdjęcia do filmu zostały na krótko wstrzymane w październiku, gdy Reeves musiał zająć się sprawami rodzinnymi. Później Steven Soderbergh zaoferował reżyserowi pomoc w dokończeniu głównego etapu zdjęć.

"The Batman Part II" ma trafić do kin 18 lutego 2028 roku.

"Batman" - zwiastun



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