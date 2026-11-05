Scarlett Johansson szczerze o roli w "The Batman Part II". "Trudno było mi ją rozgryźć"

Jedną z gwiazd kontynuacji "Batmana" jest Scarlett Johansson - choć wciąż nie wiemy na sto procent, w kogo się wcieli. Aktorka przyznała, że praca nad tajemniczą postacią okazała się dla niej wyjątkowo trudna i wywołała nieoczekiwane rozterki. Szczegółów dotyczących bohaterki nadal jednak nie zdradziła.
Johansson wciąż nie ujawnia detali swojej roli
Getty Images © Kristina Bumphrey
W rozmowie z Entertainment Tonight Johansson
została zapytana o nadchodzące projekty, w tym o horror "Egzorcysta: Męczennicy
" oraz kontynuację filmu Matta Reevesa
, i o to, która z ról najbardziej wyprowadziła ją ze strefy komfortu. Aktorka odpowiedziała: Prawdopodobnie ta w "Batmanie". Z jakiegoś powodu wywołała we mnie wiele niepokoju egzystencjalnego. Johansson
wyjaśniła, że trudno było jej znaleźć właściwy sposób na zagranie tej postaci. Nie potrafiła jednak wskazać konkretnej przyczyny: Bardzo trudno było mi ją rozgryźć. Nie wiem, czy chodziło o samą rolę, o etap życia, na którym się znajduję, czy o coś innego. Po prostu trudno było mi ją uchwycić. Pod wieloma względami była to wymagająca rola.
Angaż Johansson
został potwierdzony w maju przez Reevesa
. Wśród nowych członków obsady znaleźli się również Sebastian Stan
, Charles Dance
, Brian Tyree Henry
i Sebastian Koch
. W roli Batmana
powraca Robert Pattinson
.
Zdjęcia do filmu zostały na krótko wstrzymane w październiku, gdy Reeves
musiał zająć się sprawami rodzinnymi. Później Steven Soderbergh
zaoferował reżyserowi pomoc w dokończeniu głównego etapu zdjęć.
"The Batman Part II
" ma trafić do kin 18 lutego 2028 roku.
"Batman" - zwiastun