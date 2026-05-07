Newsy Filmy Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!
Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Scarlett+Johansson+w+filmie+Ariego+Astera-166470
Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Ari Aster ma już kolejny projekt filmowy! Ma też już jego gwiazdę. To sama Scarlett Johansson.

Reżyser "Eddingtona" napisał scenariusz, w którym zakochała się Johansson



Projekt nosi tytuł "Scapegoat". Ari Aster pisał go właśnie z myślą o Scarlett Johansson.

Wydawało się jednak, że zrobienie z nią tego filmu nie będzie możliwe. Johansson ma bowiem bardzo napięty grafik. Wśród jej najbliższych projektów są: "Egzorcysta" i "Batman II".

Aster mimo to przesłał jej scenariusz filmu. Johansson była zachwycona tekstem i zgodziła się w nim wystąpić. Mając taką gwiazdę, Aster był w stanie przekonać A24, by tak przygotować harmonogram prac, by aktorka mogła w filmie wystąpić.

03.jpg Getty Images © Mike Coppola


Niestety, czym tak się zachwyciła Johansson, tego na razie nie wiemy. Jak to bowiem zawsze jest z projektami Astera na tym etapie, artysta nie zdradza żadnych jego szczegółów.

Filmografię Astera zamyka na razie "Eddington". Film, który podzielił widownię. Jego akcja rozgrywa się w tytułowym miasteczku w Nowym Meksyku w maju 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa. Osią fabuły jest konflikt między lokalnym szeryfem Joe Crossem (Joaquin Phoenix) oraz burmistrzem Tedem Garcią (Pedro Pascal).

Zwiastun filmu "Eddington"




Powiązane artykuły Ari Aster

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

1 komentarz
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Filmy

Miles Teller i Eddie Redmayne razem u twórcy "Na skraju jutra"?

Seriale

Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?