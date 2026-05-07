Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

Ari Aster ma już kolejny projekt filmowy! Ma też już jego gwiazdę. To sama Scarlett Johansson.
Reżyser "Eddingtona" napisał scenariusz, w którym zakochała się Johansson
Projekt nosi tytuł "Scapegoat"
. Ari Aster
pisał go właśnie z myślą o Scarlett Johansson
.
Wydawało się jednak, że zrobienie z nią tego filmu nie będzie możliwe. Johansson ma bowiem bardzo napięty grafik. Wśród jej najbliższych projektów są: "Egzorcysta
" i "Batman II
". Aster
mimo to przesłał jej scenariusz filmu. Johansson
była zachwycona tekstem i zgodziła się w nim wystąpić. Mając taką gwiazdę, Aster był w stanie przekonać A24, by tak przygotować harmonogram prac, by aktorka mogła w filmie wystąpić.
Niestety, czym tak się zachwyciła Johansson, tego na razie nie wiemy. Jak to bowiem zawsze jest z projektami Astera
na tym etapie, artysta nie zdradza żadnych jego szczegółów.
Filmografię Astera
zamyka na razie "Eddington
". Film, który podzielił widownię. Jego akcja rozgrywa się w tytułowym miasteczku w Nowym Meksyku w maju 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa. Osią fabuły jest konflikt między lokalnym szeryfem Joe Crossem (Joaquin Phoenix
) oraz burmistrzem Tedem Garcią (Pedro Pascal
).
Zwiastun filmu "Eddington"