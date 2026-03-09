Newsy Filmy Festiwale i nagrody Scenarzyści zaskoczyli. Nagrodzili tych, co wszyscy inni. Wielki triumf serialu "The Pitt"
W niedzielę w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Tegoroczna ceremonia odbywała się inaczej niż zazwyczaj, kiedy to dzielona była na dwie imprezy: jedną w Nowym Jorku, drugą w Los Angeles. Jednak na zachodzie od 17 lutego trwa strajk pracowników Gildii, więc ceremonia w Los Angeles musiała zostać odwołana.


Scenarzyści stawiają na faworytów. Ryan Coogler i Paul Thomas Anderson ze statuetkami



Zazwyczaj nagrody scenarzystów nie mają bezpośredniego przełożenia na wyścig oscarowy. Jest tak ze względu na rygorystyczny regulamin gildii, przez który już na starcie wielu faworytów traciło szansy na statuetki. To zaś prowadziło do często bardzo zaskakujących werdyktów.

W tym roku było inaczej. Scenarzyści zaskoczyli tym, jak bardzo ich nagrody zlewają się ze wszystkimi innymi przyznawanymi w tym sezonie. Dotyczy to nie tylko nagród filmowych, ale również serialowych.

Gala zakończyła wielkim triumfem serialu "The Pitt", który otrzymał w sumie trzy statuetki.

Zwiastun serialu "The Pitt"




Lista laureatów nagród Amerykańskiej Gildii Scenarzystów

Najlepszy scenariusz oryginalny
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej" (inspirowana powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona)

Najlepszy scenariusz filmu dokumentalnego
Mstyslav Chernov – "2000 metrów do Andrijiwki"

Najlepszy scenariusz serialu dramatycznego
"The Pitt"

Najlepszy scenariusz serialu komediowego
"Studio"

Najlepszy scenariusz nowego serialu
"The Pitt"

Najlepszy scenariusz serialu limitowanego
"Kwestia seksu i śmierci"

Najlepszy scenariusz filmu streamingowego
Derek Connolly i Colin Trevorrow - "Pod przykrywką"

Najlepszy scenariusz odcinka serialu animowanego
Mehar Sethi - "Long Story Short" odc. Shira Can’t Cook

Najlepszy scenariusz odcinka serialu dramatycznego
R. Scott Gemmill - "The Pitt" odc. 7:00 A.M.

Najlepszy scenariusz odcinka serialu komediowego
John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride - "Prawi Gemstonowie" odc. Prelude

