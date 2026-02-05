Newsy Filmy "Piraci z Karaibów" mają scenarzystkę! Margot Robbie wciąż w obsadzie. A Johnny Depp?
Filmy

"Piraci z Karaibów" mają scenarzystkę! Margot Robbie wciąż w obsadzie. A Johnny Depp?

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Scenarzystka+%221917%22+i+%22Gwiezdnych+wojen%22+napisze+fabu%C5%82%C4%99+widowiska+%22Piraci+z+Karaib%C3%B3w%22+z+Margot+Robbie+w+obsadzie-165050
&quot;Piraci z Karaibów&quot; mają scenarzystkę! Margot Robbie wciąż w obsadzie. A Johnny Depp?
Jeff Sneider dzieli się z fanami najnowszymi doniesieniami na temat szykowanego widowiska "Piraci z Karaibów". Najwyraźniej projekt należy do priorytetów nowego szefa Disneya Josha D’Amaro.

Scenarzysta "Piratów z Karaibów" wybrana. Znamy szczegóły fabuły

Jak donosi Sneider, projekt zyskał właśnie scenarzystkę. To laureatka BAFTA i nominowana do Oscara za "1917" Krysty Wilson-Cairns. W Disneyu też ją dobrze znają. Wilson-Cairns jest bowiem scenarzystką widowiska ze świata Star Wars, które ma wyreżyserować Taika Waititi.

01.jpg Getty Images © Victoria Jones - PA Images


Gwiazdą widowiska będzie Margot Robbie. Na razie nie wiadomo jednak, kogo zagra. Wiemy też, że w filmie pojawi się syn Jacka Sparrowa. Ten pomysł zostawia otwartą furtkę do powrotu Johnny'ego Deppa jako Kapitana Sparrowa. Decyzja w sprawie jego angażu ma podobno zapaść niedługo.

Ostatnim filmem z serii pozostaje "Zemsta Salazara" z 2017 roku. Od tamtego czasu nieustannie powraca temat kolejnego filmu. W pewnym okresie równolegle pracowano nad co najmniej dwoma konkurencyjnym projektami. O Margot Robbie jako gwieździe filmu mówi się od dobrych kilku lat. I wygląda na to, że aktorka nie straciła cierpliwości do szefów Disneya i wciąż jest zainteresowana udziałem w projekcie.

Nowa scenarzystka to duży krok naprzód. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona pierwszą osobą pracującą nad fabułą filmu. Jej poprzednikiem był weteran serii Ted Elliott.

Zwiastun filmu "1917"




Powiązane artykuły Krysty Wilson-Cairns

Najnowsze Newsy

Filmy

Z "Matriksa" i "Wiedźmina" do "Egzorcysty"!

VOD Seriale Wideo

Amazon przedstawia zwiastun serialu "Młody Sherlock"

2 komentarze
Filmy Wideo

Dorociński jako Wokulski, Urzędowska jako Łęcka. Zobacz teaser filmu "Lalka"

37 komentarzy
Filmy

Gwiazda hitu HBO Max u twórcy "Wartości sentymentalnej"?

Gry

Rewolucja w "Overwatch". Co zmienia Blizzard?

Filmy

Czy Kiernan Shipka uwiedzie Cole'a Sprouse'a?

4 komentarze
Seriale

"Eragon" powróci! Tym razem jako serial

2 komentarze