"Piraci z Karaibów" mają scenarzystkę! Margot Robbie wciąż w obsadzie. A Johnny Depp?

Jeff Sneider dzieli się z fanami najnowszymi doniesieniami na temat szykowanego widowiska "Piraci z Karaibów". Najwyraźniej projekt należy do priorytetów nowego szefa Disneya Josha D’Amaro.
Scenarzysta "Piratów z Karaibów" wybrana. Znamy szczegóły fabuły
Jak donosi Sneider, projekt zyskał właśnie scenarzystkę. To laureatka BAFTA i nominowana do Oscara za "1917
" Krysty Wilson-Cairns
. W Disneyu też ją dobrze znają. Wilson-Cairns
jest bowiem scenarzystką widowiska ze świata Star Wars
, które ma wyreżyserować Taika Waititi
.
Gwiazdą widowiska będzie Margot Robbie
. Na razie nie wiadomo jednak, kogo zagra. Wiemy też, że w filmie pojawi się syn Jacka Sparrowa
. Ten pomysł zostawia otwartą furtkę do powrotu Johnny'ego Deppa
jako Kapitana Sparrowa
. Decyzja w sprawie jego angażu ma podobno zapaść niedługo.
Ostatnim filmem z serii pozostaje "Zemsta Salazara
" z 2017 roku. Od tamtego czasu nieustannie powraca temat kolejnego filmu. W pewnym okresie równolegle pracowano nad co najmniej dwoma konkurencyjnym projektami. O Margot Robbie
jako gwieździe filmu mówi się od dobrych kilku lat. I wygląda na to, że aktorka nie straciła cierpliwości do szefów Disneya i wciąż jest zainteresowana udziałem w projekcie.
Nowa scenarzystka to duży krok naprzód. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona pierwszą osobą pracującą nad fabułą filmu. Jej poprzednikiem był weteran serii Ted Elliott
.
