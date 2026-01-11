Tim Burton znalazł scenarzystki do swojego nowego filmu

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Tim Burton przygotowuje się do realizacji filmu "Attack of the Fifty Foot Woman". Teraz wiemy, kto napisze mu scenariusz.
Z hitu Netfliksa do współpracy z Timem Burtonem
Jak donosi portal The Hollywood Reporter, scenarzystkami filmu "Attack of the Fifty Foot Woman"
zostały Danya Jimenez i Hannah McMechan
. Panie mają na swoim koncie wielki hit platformy Netflix "K-popowe łowczynie demonów"
.
"Attack of the Fifty Foot Woman" Getty Images © Emma McIntyre
będzie nową wersją kultowego filmu z 1958 roku pod tytułem "Atak kobiety o 50 stopach wzrostu"
. Oryginał opowiadał historię bogatej kobiety, która doświadczyła bliskiego spotkania trzeciego stopnia z kosmitami. W efekcie tego spotkania kobieta zaczęła rosnąć do gigantycznych rozmiarów.
Film Burtona
nie będzie pierwszy remakiem kultowej produkcji z lat 50. W 1993 roku światło dzienne ujrzał "Atak kobiety olbrzyma
".
Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że zarys fabuły przygotowała Gillian Flynn
. I to właśnie ten tekst będzie podstawą, na której pracować będą nowe scenarzystki.
Wiadomo również, że gwiazdą obrazu będzie Margot Robbie
. Jej firma LuckyChap będzie też jednym z producentów całości.
Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"