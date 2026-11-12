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Schwarzenegger o sequelach "Conana", "Predatora" i "Commando". Wróci do ikonicznych ról?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Schwarzenegger+o+sequelach+%22Conana%22%2C+%22Predatora%22+i+%22Commando%22.+Wr%C3%B3ci+do+ikonicznych+r%C3%B3l-169634
Schwarzenegger o sequelach &quot;Conana&quot;, &quot;Predatora&quot; i &quot;Commando&quot;. Wróci do ikonicznych ról?
źródło: materialy promocyjne
O tym, że Arnold Schwarzenegger przymierza się do powrotu jako Alan Schaeffer (w sequelu "Predatora") i Conan (w sequelu "Conana Barbarzyńcy") mówi się już od dawna. W najnowszym wywiadzie aktor potwierdził, że pracuje nad jeszcze jednym, nieco zapomnianym projektem. 

Arnold Schwarzenegger wróci do swoich ikonicznych ról


Goszcząc w programie Jimmy'ego Kimmela, Schwarzenegger potwierdził, że jest zaangażowany w sequele "Conana Barbarzyńcy", "Predatora" i "Commando". O tym ostatnim projekcie mówiło się przed laty (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), ale od tego czasu nic się nie wydarzyło. Aktor zaznaczył, że prace nad żadną z tych produkcji nie ruszą, póki ich scenariusze nie zostaną odpowiednio dopracowane. 

Czekam z niecierpliwością na te scenariusze, bo jest w nich to, co najważniejsze. Jeśli czegoś nie ma na papierze, to nie będzie tego też na ekranie. Czekam więc, aż scenariusze zostaną dopracowane i dopiero wtedy ruszymy z pracami na planie – skomentował. 

Zapytany, czy Conan nadal będzie barbarzyńcą, odpowiedział: 

To będzie król Conan. Król Conan... Czyli będzie to Conan w moim wieku, który zasiada na tronie od 40 lat, i no cóż, stał się zbyt pewny swojej pozycji, przez co pojawią się ludzie, którzy chcą obalić jego rządy i pozbyć się go.

Dodał też: 

To będzie ciekawe doświadczenie, bo mogę ci powiedzieć jedno: przygotowywałem się do tych wszystkich sceny akcji i walk mieczem i to nie jest tak proste jak 40 lat temu.

Nad scenariuszem pracuje Christopher McQuarrie, który zajmie też krzesło reżysera. Początek zdjęć zaplanowany jest na przyszły rok. Jeśli chodzi o pozostałe dwa projekty, Schwarzenegger wspominał we wcześniejszych wywiadach, że rozmawiał z Danem Trachtenbergiem o powrocie Dutcha po tym, jak bohater pojawił się w animacji "Predator: Pogromca zabójców". O "Commando 2" wiadomo jedynie, że istnieje scenariusz. 


Najważniejsze role Arnolda Schwarzeneggera


Arnold Schwarzenegger zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator" Jamesa Camerona i "Predator" Johna McTiernana. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca", "Commando", "Uciekinier", "Pamięć absolutna", "Bohater ostatniej akcji", "Prawdziwe kłamstwa", "Niezniszczalni"), ale też komedie ("Bliźniacy", "Gliniarz w przedszkolu" "Junior"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy świąteczną komedię akcji pt. "Facet z workiem", w której wciela się w św. Mikołaja. 

"Predator" w programie Na skróty


Przypominamy poświęcony "Predatorowi" odcinek programu Na skróty. Arnold Schwarzenegger wcielił się w nim w majora Alana "Dutcha" Schaeffera, którego oddział musiał zmierzyć się z kosmicznym myśliwym. 


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