Schwarzenegger o sequelach "Conana", "Predatora" i "Commando". Wróci do ikonicznych ról?

O tym, że Arnold Schwarzenegger przymierza się do powrotu jako Alan Schaeffer (w sequelu "Predatora") i Conan (w sequelu "Conana Barbarzyńcy") mówi się już od dawna. W najnowszym wywiadzie aktor potwierdził, że pracuje nad jeszcze jednym, nieco zapomnianym projektem.
Arnold Schwarzenegger wróci do swoich ikonicznych ról
Goszcząc w programie Jimmy'ego Kimmela
, Schwarzenegger
potwierdził, że jest zaangażowany w sequele "Conana Barbarzyńcy
", "Predatora
" i "Commando
". O tym ostatnim projekcie mówiło się przed laty (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
), ale od tego czasu nic się nie wydarzyło. Aktor zaznaczył, że prace nad żadną z tych produkcji nie ruszą, póki ich scenariusze nie zostaną odpowiednio dopracowane. Czekam z niecierpliwością na te scenariusze, bo jest w nich to, co najważniejsze. Jeśli czegoś nie ma na papierze, to nie będzie tego też na ekranie. Czekam więc, aż scenariusze zostaną dopracowane i dopiero wtedy ruszymy z pracami na planie
– skomentował.
Zapytany, czy Conan
nadal będzie barbarzyńcą, odpowiedział: To będzie król Conan. Król Conan... Czyli będzie to Conan w moim wieku, który zasiada na tronie od 40 lat, i no cóż, stał się zbyt pewny swojej pozycji, przez co pojawią się ludzie, którzy chcą obalić jego rządy i pozbyć się go.
Dodał też: To będzie ciekawe doświadczenie, bo mogę ci powiedzieć jedno: przygotowywałem się do tych wszystkich sceny akcji i walk mieczem i to nie jest tak proste jak 40 lat temu.
Nad scenariuszem pracuje Christopher McQuarrie
, który zajmie też krzesło reżysera. Początek zdjęć zaplanowany jest na przyszły rok. Jeśli chodzi o pozostałe dwa projekty, Schwarzenegger
wspominał we wcześniejszych wywiadach, że rozmawiał z Danem Trachtenbergiem
o powrocie Dutcha
po tym, jak bohater pojawił się w animacji "Predator: Pogromca zabójców
". O "Commando 2" wiadomo jedynie, że istnieje scenariusz.
Najważniejsze role Arnolda SchwarzeneggeraArnold Schwarzenegger
zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator
" Jamesa Camerona
i "Predator
" Johna McTiernana
. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca
", "Commando
", "Uciekinier
", "Pamięć absolutna
", "Bohater ostatniej akcji
", "Prawdziwe kłamstwa
", "Niezniszczalni
"), ale też komedie ("Bliźniacy
", "Gliniarz w przedszkolu
" "Junior
"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy świąteczną komedię akcji pt. "Facet z workiem
", w której wciela się w św. Mikołaja.
"Predator" w programie Na skróty
Przypominamy poświęcony "Predatorowi
" odcinek programu Na skróty. Arnold Schwarzenegger
wcielił się w nim w majora Alana "Dutcha" Schaeffera
, którego oddział musiał zmierzyć się z kosmicznym myśliwym.