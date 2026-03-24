Newsy Seriale Od Złotego Globu do "Scooby'ego Doo". Paul Walter Hauser dołącza do obsady serialu
Seriale

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Scooby-Doo+%E2%80%93+serial.+Paul+Walter+Hauser+do%C5%82acza+do+obsady+serialu+Netfliix.+Z%C5%82oty+Glob-165780
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Czy to do-do-do-dodatki obsadowe? Portal Deadline potwierdza krążące od kilku dni informacje, że nowa twarz była widziana na planie aktorskiego "Scooby'ego-Doo". Do obsady serialu dołączył tym razem nie byle kto, bo Paul Walter Hauser, czyli zdobywca Złotego Globu za rolę w serialu "Czarny ptak".

GettyImages-2242708836.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Dziennikarze nie ujawniają, w jaką postać Paul Walter Hauser wcieli się w nadchodzącym serialu Netfliksa. Mimo to zaznaczają jednak, że zagra on bohatera regularnie pojawiającego się na ekranie. Pewnym jest, że nie będzie żadnym z czwórki głównych ludzkich bohaterów. Ci zostali wybrani całkiem niedawno:  Mckenna Grace wcieli się w rolę Daphne, Maxwell Jenkins to nowy Fred, Abby Ryder Fortson wystąpi jako Velma, z kolei Tanner Hagen przedstawi nam swoją wersję Shaggy'ego.

Nowy "Scooby-Doo" (to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne. Wszystko wydarzy się na obozie, gdzie niegdysiejsi przyjaciele Shaggy oraz Daphne wpadają na trop zagadkowej historii związanej z błąkającym się samotnym szczenięciem doga niemieckiego. Ten miał być jedynym świadkiem morderstwa – by je rozwikłać, przyjaciele muszą zaangażować do pomocy pragmatyczną Velmę oraz pewnego siebie Freda.

Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum ("Sojusznicy", "Citadel") i Scott Rosenberg ("Venom", "Jumanji: Następny poziom"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.

Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma" z 2018 roku.

Zwiastun filmu "Daphne & Velma"


Zobacz wszystkie artykuły

