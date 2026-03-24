Od Złotego Globu do "Scooby'ego Doo". Paul Walter Hauser dołącza do obsady serialu

Czy to do-do-do-dodatki obsadowe? Portal Deadline potwierdza krążące od kilku dni informacje, że nowa twarz była widziana na planie aktorskiego "Scooby'ego-Doo". Do obsady serialu dołączył tym razem nie byle kto, bo Paul Walter Hauser, czyli zdobywca Złotego Globu za rolę w serialu "Czarny ptak". Getty Images © Rodin Eckenroth
Paul Walter Hauser dołącza do "Scooby'ego-Doo"
Dziennikarze nie ujawniają, w jaką postać Paul Walter Hauser
wcieli się w nadchodzącym serialu Netfliksa. Mimo to zaznaczają jednak, że zagra on bohatera regularnie pojawiającego się na ekranie. Pewnym jest, że nie będzie żadnym z czwórki głównych ludzkich bohaterów. Ci zostali wybrani całkiem niedawno: Mckenna Grace
wcieli się w rolę Daphne
, Maxwell Jenkins
to nowy Fred
, Abby Ryder Fortson
wystąpi jako Velma
, z kolei Tanner Hagen
przedstawi nam swoją wersję Shaggy'ego
.
O serialu "Scooby-Doo"
Nowy "Scooby-Doo"
(to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne. Wszystko wydarzy się na obozie, gdzie niegdysiejsi przyjaciele Shaggy
oraz Daphne
wpadają na trop zagadkowej historii związanej z błąkającym się samotnym szczenięciem doga niemieckiego. Ten miał być jedynym świadkiem morderstwa – by je rozwikłać, przyjaciele muszą zaangażować do pomocy pragmatyczną Velmę
oraz pewnego siebie Freda
.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum
("Sojusznicy
", "Citadel
") i Scott Rosenberg
("Venom
", "Jumanji: Następny poziom
"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.
Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma
" z 2018 roku.
Zwiastun filmu "Daphne & Velma"