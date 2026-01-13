Scooby-Doo w drodze na Netflix. Aktorski remake kultowej animacji w drodze

Gdzie jesteś, Scooby-Doo? – Na Netfliksie. Jak podaje portal ComicBookMovie, streamingowy gigant przygotowuje aktorski remake popularnej animacji studia Hanna-Barbera. Prace na planie nowego serialu mają ruszyć już w kwietniu.
Aktorski Scooby-Doo w drodze na Netflix
Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się w 2024 roku. W marcu 2025 roku Peter Friedlander, wiceszef działu seriali fabularnych Netfliksa, potwierdził, że serial dostał zielone światło. Obowiązki showrunnerów będą pełnić Josh Appelbaum
i Scott Rosenberg
. W oficjalnym opisie produkcji czytamy: Podczas ostatniego wakacyjnego obozu stary przyjaciele Shaggy i Daphne zostają wplątani w intrygującą zagadkę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego. Piesek mógł być świadkiem morderstwa, w które zaangażowane były siły nadprzyrodzone. Wraz z Velmą, pragmatyczną naukowczynią z miasta, oraz Freddym – dziwnym, ale bardzo przystojnym nowym kolegą – wyruszają, by rozwiązać sprawę. Wkrótce zostają wciągnięci w przerażający koszmar. Może on doprowadzić do ujawnienia wszystkich ich sekretów.
Oryginalna animacja zadebiutowała na antenie stacji CBS w 1969 roku. Jej bohaterami było czworo przyjaciół, którzy wraz z tchórzliwym dogiem niemieckim – tytułowym Scoobym-Doo
– rozwiązują dziwne kryminalne zagadki.
Zobacz zwiastun filmu "Scooby-Doo"
"Scooby-Doo" doczekał się już kilku aktorskich remake'ów. Przypominamy zwiastun filmu "Scooby-Doo
", w którym w główne role wcielili się Freddie Prinze Jr.
, Sarah Michelle Gellar
, Matthew Lillard
i Linda Cardellini
, a tytułowemu psu użyczył głosu Neil Fanning
: