Scooby-Doo w drodze na Netflix. Aktorski remake kultowej animacji w drodze

Gdzie jesteś, Scooby-Doo? – Na Netfliksie. Jak podaje portal ComicBookMovie, streamingowy gigant przygotowuje aktorski remake popularnej animacji studia Hanna-Barbera. Prace na planie nowego serialu mają ruszyć już w kwietniu. 

Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się w 2024 roku. W marcu 2025 roku Peter Friedlander, wiceszef działu seriali fabularnych Netfliksa, potwierdził, że serial dostał zielone światło. Obowiązki showrunnerów będą pełnić Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. W oficjalnym opisie produkcji czytamy:

Podczas ostatniego wakacyjnego obozu stary przyjaciele Shaggy i Daphne zostają wplątani w intrygującą zagadkę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego. Piesek mógł być świadkiem morderstwa, w które zaangażowane były siły nadprzyrodzone. Wraz z Velmą, pragmatyczną naukowczynią z miasta, oraz Freddym – dziwnym, ale bardzo przystojnym nowym kolegą – wyruszają, by rozwiązać sprawę. Wkrótce zostają wciągnięci w przerażający koszmar. Może on doprowadzić do ujawnienia wszystkich ich sekretów.


Oryginalna animacja zadebiutowała na antenie stacji CBS w 1969 roku. Jej bohaterami było czworo przyjaciół, którzy wraz z tchórzliwym dogiem niemieckim – tytułowym Scoobym-Doo – rozwiązują dziwne kryminalne zagadki.

Zobacz zwiastun filmu "Scooby-Doo"


"Scooby-Doo" doczekał się już kilku aktorskich remake'ów. Przypominamy zwiastun filmu "Scooby-Doo", w którym w główne role wcielili się Freddie Prinze Jr.Sarah Michelle GellarMatthew Lillard i Linda Cardellini, a tytułowemu psu użyczył głosu Neil Fanning:


