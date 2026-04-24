Newsy Filmy Scooby-Doo wraca. Wreszcie poznaliśmy tytuł serialu
Scooby-Doo wraca. Wreszcie poznaliśmy tytuł serialu

Deadline / autor: /
Scooby-Doo wraca. Wreszcie poznaliśmy tytuł serialu
źródło: Materiały prasowe
Znamy wreszcie oficjalny tytuł nowego serialu o przygodach Scooby-Doo. Produkcja, która powstaje dla platformy Netflix, ma się nazywać "Scooby-Doo: Origins". Zdjęcia do serialu ruszają w Atlancie.
    

O czym opowie "Scooby-Doo: Origins"?




"Scooby-Doo: Origins" będzie nową wersją przygód ikonicznej grupy nastolatków rozwiązujących zagadki kryminalne wraz ze swoim psem. Podczas letniego obozu stali przyjaciele Shaggy (Tanner Hagen) i Daphne (McKenna Grace) wplątują się w tajemnicę samotnego szczeniaka, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. W rozwiązaniu zagadki pomoże im pragmatyczna Velma (Abby Ryder Fortson) i dziwny, ale przystojny Freddy (Maxwell Jenkins). Wspólnie zostają wciągnięci w upiorny koszmar, w wyniku którego Najwa mogą wyjść wszystkie ich tajemnice.
         
W obsadzie jest również Paul Walter Hauser.

Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum ("Sojusznicy", "Citadel") i Scott Rosenberg ("Venom", "Jumanji: Następny poziom"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.

Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma" z 2018 roku.

Zwiastun filmu "Daphne & Velma"



