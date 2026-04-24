Scooby-Doo wraca. Wreszcie poznaliśmy tytuł serialu

Znamy wreszcie oficjalny tytuł nowego serialu o przygodach Scooby-Doo. Produkcja, która powstaje dla platformy Netflix, ma się nazywać "Scooby-Doo: Origins". Zdjęcia do serialu ruszają w Atlancie.
O czym opowie "Scooby-Doo: Origins"? "Scooby-Doo: Origins"
będzie nową wersją przygód ikonicznej grupy nastolatków rozwiązujących zagadki kryminalne wraz ze swoim psem. Podczas letniego obozu stali przyjaciele Shaggy (Tanner Hagen
) i Daphne (McKenna Grace
) wplątują się w tajemnicę samotnego szczeniaka, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. W rozwiązaniu zagadki pomoże im pragmatyczna Velma (Abby Ryder Fortson
) i dziwny, ale przystojny Freddy (Maxwell Jenkins
). Wspólnie zostają wciągnięci w upiorny koszmar, w wyniku którego Najwa mogą wyjść wszystkie ich tajemnice.
W obsadzie jest również Paul Walter Hauser
.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum
("Sojusznicy
", "Citadel
") i Scott Rosenberg
("Venom
", "Jumanji: Następny poziom
"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.
Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma
" z 2018 roku.
