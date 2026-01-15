Newsy Filmy Twórca filmu o Springsteenie nakręci thriller o Roswell
źródło: Getty Images
autor: Bill Barrett/ISI Photos/USSF
W zeszłym roku premierę miał film "Springsteen: Ocal mnie od nicości", który napisał i wyreżyserował Scott Cooper. Twórca ma już w zanadrzu kolejny projekt we współpracy z 20th Century Studios. Tym razem nie będzie to biografia znanej osoby, choć podstawą raz jeszcze staną się autentyczne zdarzenia.

Nowy film Scotta Coopera



GettyImages-2255635882.jpg Getty Images © Robin L Marshall

Cooper zajmie się thrillerem opartym na historii Roswell, gdzie w latach 40. ranczer znalazł na swojej ziemi szczątki nieznanego pochodzenia. Lokalna prasa szybko określiła je jako fragmenty statku należąco do istot pozaziemskich. Choć w kolejnych latach dementowano takie twierdzenia i wyjaśniano, że był to balon testowy z wojskowego projektu, sprawa poruszyła wyobraźnię obywateli, a wokół niej narosło wiele teorii spiskowych. Roswell niejednokrotnie wplatano już w fabułę filmów i seriali - nawiązania pojawiały się w takich produkcjach, jak m.in. "Z Archiwum X", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki", "Dzień Niepodległości" czy oczywiście "Roswell - w kręgu tajemnic". 

Producentami projektu są Eric Robinson oraz Ellen Goldsmith-Vein z Gotham Group. Cooper nie tylko stanie za kamerą, lecz także sam napisze scenariusz.

W filmie o Springsteenie główną rolę zagrał Jeremy Allen White, a towarzyszył mu Jeremy Strong jako Jon Landau, wieloletni menedżer artysty. Film koncentrował się na okresie pracy nad albumem "Nebraska". 

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" - zwiastun



