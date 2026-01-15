Twórca filmu o Springsteenie nakręci thriller o Roswell

W zeszłym roku premierę miał film "Springsteen: Ocal mnie od nicości", który napisał i wyreżyserował Scott Cooper. Twórca ma już w zanadrzu kolejny projekt we współpracy z 20th Century Studios. Tym razem nie będzie to biografia znanej osoby, choć podstawą raz jeszcze staną się autentyczne zdarzenia.
Nowy film Scotta Coopera
Cooper Getty Images © Robin L Marshall
zajmie się thrillerem opartym na historii Roswell, gdzie w latach 40. ranczer znalazł na swojej ziemi szczątki nieznanego pochodzenia. Lokalna prasa szybko określiła je jako fragmenty statku należąco do istot pozaziemskich. Choć w kolejnych latach dementowano takie twierdzenia i wyjaśniano, że był to balon testowy z wojskowego projektu, sprawa poruszyła wyobraźnię obywateli, a wokół niej narosło wiele teorii spiskowych. Roswell niejednokrotnie wplatano już w fabułę filmów i seriali - nawiązania pojawiały się w takich produkcjach, jak m.in. "Z Archiwum X
", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
", "Dzień Niepodległości
" czy oczywiście "Roswell - w kręgu tajemnic
".
Producentami projektu są Eric Robinson
oraz Ellen Goldsmith-Vein
z Gotham Group. Cooper
nie tylko stanie za kamerą, lecz także sam napisze scenariusz.
W filmie o Springsteenie
główną rolę zagrał Jeremy Allen White
, a towarzyszył mu Jeremy Strong
jako Jon Landau, wieloletni menedżer artysty. Film koncentrował się na okresie pracy nad albumem "Nebraska".
"Springsteen: Ocal mnie od nicości" - zwiastun