Newsy Filmy Festiwale i nagrody Scripter Awards 2026: "Jedna bitwa po drugiej" jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?
Festiwale i nagrody / Filmy

Scripter Awards 2026: "Jedna bitwa po drugiej" jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Scripter+Awards+2026%3A+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22+i+%22%C5%9Amier%C4%87+od+pioruna%22+z+nagrodami-164881
Scripter Awards 2026: &quot;Jedna bitwa po drugiej&quot; jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?
źródło: materialy promocyjne
Poznaliśmy tegorocznych laureatów USC Scripter Awards – nagród przyznawanych przez Uniwersytet Południowej Kalifornii od 1988 roku, których celem jest uhonorowanie najlepszych filmowych i serialowych adaptacji. Wyróżnienie otrzymuje zarówno autor scenariusza, jak i literackiego pierwowzoru. Czy tegoroczny zwycięzca znalazł się krok bliżej Oscara?

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Jedna bitwa po drugiej" i "Śmierć od pioruna" zdobywają Scriptery


W tym roku Scripter w kategorii filmowej został przyznany "Jednej bitwie po drugiej" – napisanej i wyreżyserowanej przez Paula Thomasa Andersona adaptacji powieści "Vineland" Thomasa Pynchona. Duet był nominowany do nagrody w 2014 roku – za "Wadę ukrytą". Rok temu Uniwersytet Południowej Kalifornii docenił Petera Straughana, autora scenariusza "Konklawe" (na podstawie powieści Roberta Harrisa). Film ten zdobył Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.

W kategorii telewizyjnej doceniono Mike'a Makowsky'ego i Candice Millard –  za zrealizowany dla Netfliksa serial "Śmierć od pioruna". Czteroodcinkowa produkcja jest adaptacją reportażu "Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine, and the Murder of a President". 

GettyImages-2244891038.jpg Getty Images © Jenny Anderson
Listopad 2025. Candice Millard i Mike Makowsky na specjalnym pokazie "Śmierci od pioruna"

"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej". Produkcja Paula Thomasa Andersona walczy o Oscary m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany oraz w kategoriach aktorskich: najlepszy aktor pierwszo– (Leonardo DiCaprio) i drugoplanowy (Benicio del Toro, Sean Penn) oraz najlepsza aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor). Zdaniem DiCaprio nominację powinna otrzymać też Chase Infiniti. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.



Zobacz zwiastun serialu "Śmierć od pioruna"


Dramat historyczny "Śmierć od pioruna", opowiadający o zabójstwie Jamesa Garfielda, 20. prezydenta USA, trafił na Netflix w listopadzie ubiegłego roku. W rolach głównych wystąpili Michael Shannon i Matthew Macfadyen. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Jedna bitwa po drugiej

Zobacz wszystkie artykuły

Śmierć od pioruna  (2025)

 Śmierć od pioruna

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Zwierzogród 2" już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: "90 minut do wolności" nowym liderem

21 komentarzy
Wideo

Ta animacja będzie jednym z największych hitów 2026! Nowy zwiastun

3 komentarze
Filmy

Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen?

16 komentarzy
Gry

Nowa gra ze świata "Dragon Ball"! Nowy bohater autorstwa Toriyamy

2 komentarze
Seriale Filmy

Nowe anime w świecie "Dragon Ball"!

18 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Ankieta Oscarowa 2026 już trwa. Typujemy laureatów nagród Akademii

9 komentarzy