Scripter Awards 2026: "Jedna bitwa po drugiej" jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?

Poznaliśmy tegorocznych laureatów USC Scripter Awards – nagród przyznawanych przez Uniwersytet Południowej Kalifornii od 1988 roku, których celem jest uhonorowanie najlepszych filmowych i serialowych adaptacji. Wyróżnienie otrzymuje zarówno autor scenariusza, jak i literackiego pierwowzoru. Czy tegoroczny zwycięzca znalazł się krok bliżej Oscara?
"Jedna bitwa po drugiej" i "Śmierć od pioruna" zdobywają Scriptery
W tym roku Scripter w kategorii filmowej został przyznany "Jednej bitwie po drugiej
" – napisanej i wyreżyserowanej przez Paula Thomasa Andersona
adaptacji powieści "Vineland" Thomasa Pynchona
. Duet był nominowany do nagrody w 2014 roku – za "Wadę ukrytą
". Rok temu Uniwersytet Południowej Kalifornii docenił Petera Straughana
, autora scenariusza "Konklawe
" (na podstawie powieści Roberta Harrisa
). Film ten zdobył Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.
W kategorii telewizyjnej doceniono Mike'a Makowsky'ego
i Candice Millard
– za zrealizowany dla Netfliksa serial "Śmierć od pioruna
". Czteroodcinkowa produkcja jest adaptacją reportażu "Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine, and the Murder of a President".
Listopad 2025. Candice Millard i Mike Makowsky na specjalnym pokazie "Śmierci od pioruna"
"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej
". Produkcja Paula Thomasa Andersona
walczy o Oscary m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany oraz w kategoriach aktorskich: najlepszy aktor pierwszo– (Leonardo DiCaprio
) i drugoplanowy (Benicio del Toro
, Sean Penn
) oraz najlepsza aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor
). Zdaniem DiCaprio
nominację powinna otrzymać też Chase Infiniti
.
.
Zobacz zwiastun serialu "Śmierć od pioruna"
Dramat historyczny "Śmierć od pioruna"
, opowiadający o zabójstwie Jamesa Garfielda, 20. prezydenta USA, trafił na Netflix w listopadzie ubiegłego roku. W rolach głównych wystąpili Michael Shannon
i Matthew Macfadyen
. Przypominamy zwiastun: