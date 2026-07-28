Sean Astin musiał sprzedać dom po sukcesie "Władcy Pierścieni": Wynegocjowałem za mało

Choć trylogia "Władca Pierścieni" zarobiła na całym świecie blisko 2,9 miliarda dolarów, Sean Astin wcielający się w postać Sama nie wzbogacił się na niej tak, jak mogłoby się wydawać. Aktor ujawnił, że po zakończeniu zdjęć był zmuszony sprzedać swój dom, by jakoś przeżyć – jego wynagrodzenie okazało się bowiem zbyt niskie.
W rozmowie z "The Guardian" Astin
, który obecnie pełni funkcję krajowego przewodniczącego związku aktorów SAG-AFTRA, wspominał, że ogromna popularność, jaką przyniosła mu rola w filmach Petera Jacksona
, wcale nie szła w parze z jego sytuacją finansową. Nie byłem przygotowany na taki poziom rozpoznawalności i zainteresowania. Był ogromny rozdźwięk między tym, ile uwagi otrzymywałem, a tym, ile było z tego pieniędzy. Nie było tego dużo
– przyznał.
Aktor zdradził, że sam wynegocjował zbyt niski kontrakt na całą trylogię. Musiałem sprzedać dom, ponieważ wynegocjowałem tak niewielką kwotę za udział w trzech filmach
– powiedział.
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Sean Astin
Już w 2017 roku, podczas programu "Jim and Sam Show" Astin ujawnił, że otrzymał około 75 tysięcy dolarów za każdy film, co daje w sumie około 250 tysięcy dolarów za całą trylogię.
Podobne doświadczenia miał Elijah Wood
, odtwórca roli Froda. W ubiegłym roku w rozmowie z "Business Insider" powiedział, że studio New Line Cinema podjęło ogromne ryzyko, decydując się na jednoczesne nakręcenie wszystkich trzech części. W efekcie aktorzy podpisali umowy z góry, bez możliwości renegocjowania wynagrodzenia po sukcesie kolejnych filmów. Nie był to taki kontrakt, który zapewniał finansowy spokój do końca życia. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że bierzemy udział w czymś, co zostanie z nami na zawsze
– mówił Wood
.
Od premiery "Drużyny Pierścienia
", "Dwóch Wież
" i "Powrotu króla
" minęło już ponad 20 lat. Astin
wyraźnie zaznaczył, że mimo klęski po serii dziś znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.
"Władca Pierścieni" – kolejne odsłony serii w drodze
Tymczasem uniwersum Tolkiena wciąż się rozwija. Andy Serkis
pracuje nad filmem "The Lord of the Rings: Hunt for Gollum
", a równolegle powstaje kolejny projekt roboczo zatytułowany "The Lord of the Rings: Shadow of the Past", którego współscenarzystą jest Stephen Colbert
.
Udział Seaan Astina
nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony w nowych produkcjach, choć sam aktor podkreśla, że chętnie ponownie wcieliłby się w Sama. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był temu przeciwny. Wszyscy chcielibyśmy jeszcze raz spotkać się z tymi bohaterami, zwłaszcza jeśli zostanie to zrobione z taką wrażliwością, o jakiej słyszeliśmy
– powiedział.
Zapytany, czy tym razem zadba o lepsze wynagrodzenie, odpowiedział krótko: "Cholera, no pewnie".