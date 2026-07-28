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Sean Astin musiał sprzedać dom po sukcesie "Władcy Pierścieni": Wynegocjowałem za mało

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Sean Astin musiał sprzedać dom po sukcesie &quot;Władcy Pierścieni&quot;: Wynegocjowałem za mało
Choć trylogia "Władca Pierścieni" zarobiła na całym świecie blisko 2,9 miliarda dolarów, Sean Astin wcielający się w postać Sama nie wzbogacił się na niej tak, jak mogłoby się wydawać. Aktor ujawnił, że po zakończeniu zdjęć był zmuszony sprzedać swój dom, by jakoś przeżyć – jego wynagrodzenie okazało się bowiem zbyt niskie.

"Władca pierścieni" nie wzbogacił swoich gwiazd



W rozmowie z "The Guardian" Astin, który obecnie pełni funkcję krajowego przewodniczącego związku aktorów SAG-AFTRA, wspominał, że ogromna popularność, jaką przyniosła mu rola w filmach Petera Jacksona, wcale nie szła w parze z jego sytuacją finansową.

Nie byłem przygotowany na taki poziom rozpoznawalności i zainteresowania. Był ogromny rozdźwięk między tym, ile uwagi otrzymywałem, a tym, ile było z tego pieniędzy. Nie było tego dużo – przyznał.

Aktor zdradził, że sam wynegocjował zbyt niski kontrakt na całą trylogię.
Musiałem sprzedać dom, ponieważ wynegocjowałem tak niewielką kwotę za udział w trzech filmach – powiedział.

GettyImages-2263798114.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Sean Astin
Już w 2017 roku, podczas programu "Jim and Sam Show" Astin ujawnił, że otrzymał około 75 tysięcy dolarów za każdy film, co daje w sumie około 250 tysięcy dolarów za całą trylogię.

Podobne doświadczenia miał Elijah Wood, odtwórca roli Froda. W ubiegłym roku w rozmowie z "Business Insider" powiedział, że studio New Line Cinema podjęło ogromne ryzyko, decydując się na jednoczesne nakręcenie wszystkich trzech części. W efekcie aktorzy podpisali umowy z góry, bez możliwości renegocjowania wynagrodzenia po sukcesie kolejnych filmów.

Nie był to taki kontrakt, który zapewniał finansowy spokój do końca życia. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że bierzemy udział w czymś, co zostanie z nami na zawsze – mówił Wood.

Od premiery "Drużyny Pierścienia", "Dwóch Wież" i "Powrotu króla" minęło już ponad 20 lat. Astin wyraźnie zaznaczył, że mimo klęski po serii dziś znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

"Władca Pierścieni" – kolejne odsłony serii w drodze



Tymczasem uniwersum Tolkiena wciąż się rozwija. Andy Serkis pracuje nad filmem "The Lord of the Rings: Hunt for Gollum", a równolegle powstaje kolejny projekt roboczo zatytułowany "The Lord of the Rings: Shadow of the Past", którego współscenarzystą jest Stephen Colbert.

Udział Seaan Astina nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony w nowych produkcjach, choć sam aktor podkreśla, że chętnie ponownie wcieliłby się w Sama.

Nie sądzę, żeby ktokolwiek był temu przeciwny. Wszyscy chcielibyśmy jeszcze raz spotkać się z tymi bohaterami, zwłaszcza jeśli zostanie to zrobione z taką wrażliwością, o jakiej słyszeliśmy – powiedział.

Zapytany, czy tym razem zadba o lepsze wynagrodzenie, odpowiedział krótko: "Cholera, no pewnie".

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