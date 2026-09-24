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Sean Gunn nie wróci jako Rocket Raccoon. "To odbiło się na moim zdrowiu"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sean+Gunn+nie+wr%C3%B3ci+jako+Rocket+Raccoon.+%22To+odbi%C5%82o+si%C4%99+na+moim+zdrowiu%22-168747
Sean Gunn nie wróci jako Rocket Raccoon. &quot;To odbiło się na moim zdrowiu&quot;
źródło: materialy promocyjne
Za postacią uwielbianego przez fanów Rocket Raccoona stoją dwaj aktorzy: Bradley Cooper, który użyczył sympatycznemu szopowi głosu, oraz Sean Gunn, który pracował nad ruchami bohatera. I choć nie zanosi się, aby Strażnicy Galaktyki mieli powrócić, jeden z odtwórców zadeklarował, że nie zamierza wracać do tej roli.

Sean Gunn o pracy nad postacią Rocket Raccona


Goszcząc w podcaście The Brandon Davis Show, Gunn powiedział, że nie zamierza wracać do roli Rocket Raccoona

Jako że parę lat temu stuknęła mi pięćdziesiątka, przeszedłem na emeryturę, jeśli chodzi o rolę Rocketa. Nie żeby ktoś dzwonił. Ale gdyby zadzwonił, nie wydaje mi się, abym był w stanie wykonać ruchy tej postaci. Chyba jestem już na to za stary.

GettyImages-2295717688.jpg Getty Images © Paul Archuleta

W dalszej części rozmowy aktor wyjaśnił, z jakimi wyzwaniami wiąże się praca nad taką postacią: 

Wszystkim wydaje się, że to przez kolana, ale tak naprawdę problemem są moje stopy i kostki. Jestem w pozycji łapacza i wykonuję dużo ruchów obrotowych, opierając się na punktach styku z podłożem. Robię bardzo dużo obrotów na kostkach i stopach. I wydaje mi się, że na przestrzeni lat to odbiło się nieco na moim organizmie.

Skąd znamy Seana Gunna?


Sean Gunn najlepiej znany jest z ról Rocket Raccoona i Kraglina w filmach z uniwersum Marvela. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Strażnikach Galaktyki" (reż. James Gunn) oraz filmach o Avengerach: "Wojnie bez granic" i "Końcu gry" (reż. bracia Russo) czy "Thorze: Miłości i gromie" (reż. Taika Waititi). Ze swoim bratem Jamesem współpracował też przy takich filmach jak "Super", "Legion samobójców: The Suicide Squad", "Superman" czy serialach "Peacemaker" i "Koszmarne Komando". W jego CV znajdziemy też seriale "Kochane kłopoty" i "Kochane kłopoty: Rok z życia" czy thriller "Eksperyment Belko" (reż. Greg McLean). Aktualnie jego filmografię zamyka komediodramat "Anywhere" (reż. Adam Seidel). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komedię "Backseat Drivers" (reż. Kestrin Pantera) i kryminał "Close Enough to Burn" (reż. Benjamin Tefera).

Zobacz zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"


"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" trafili na ekrany w 2023 roku. Star-Lord i jego świta ruszają na ratunek Rocket Raccoonowi. Przypominamy zwiastun: 


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