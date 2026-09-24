Sean Gunn nie wróci jako Rocket Raccoon. "To odbiło się na moim zdrowiu"

Za postacią uwielbianego przez fanów Rocket Raccoona stoją dwaj aktorzy: Bradley Cooper, który użyczył sympatycznemu szopowi głosu, oraz Sean Gunn, który pracował nad ruchami bohatera. I choć nie zanosi się, aby Strażnicy Galaktyki mieli powrócić, jeden z odtwórców zadeklarował, że nie zamierza wracać do tej roli.
Sean Gunn o pracy nad postacią Rocket Raccona
Goszcząc w podcaście The Brandon Davis Show, Gunn
powiedział, że nie zamierza wracać do roli Rocket Raccoona
: Jako że parę lat temu stuknęła mi pięćdziesiątka, przeszedłem na emeryturę, jeśli chodzi o rolę Rocketa. Nie żeby ktoś dzwonił. Ale gdyby zadzwonił, nie wydaje mi się, abym był w stanie wykonać ruchy tej postaci. Chyba jestem już na to za stary.
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W dalszej części rozmowy aktor wyjaśnił, z jakimi wyzwaniami wiąże się praca nad taką postacią: Wszystkim wydaje się, że to przez kolana, ale tak naprawdę problemem są moje stopy i kostki. Jestem w pozycji łapacza i wykonuję dużo ruchów obrotowych, opierając się na punktach styku z podłożem. Robię bardzo dużo obrotów na kostkach i stopach. I wydaje mi się, że na przestrzeni lat to odbiło się nieco na moim organizmie.
Skąd znamy Seana Gunna?Sean Gunn
najlepiej znany jest z ról Rocket Raccoona
i Kraglina
w filmach z uniwersum Marvela
. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Strażnikach Galaktyki
" (reż. James Gunn
) oraz filmach o Avengerach: "Wojnie bez granic
" i "Końcu gry
" (reż. bracia Russo) czy "Thorze: Miłości i gromie
" (reż. Taika Waititi
). Ze swoim bratem Jamesem
współpracował też przy takich filmach jak "Super
", "Legion samobójców: The Suicide Squad
", "Superman
" czy serialach "Peacemaker
" i "Koszmarne Komando
". W jego CV znajdziemy też seriale "Kochane kłopoty
" i "Kochane kłopoty: Rok z życia
" czy thriller "Eksperyment Belko
" (reż. Greg McLean
). Aktualnie jego filmografię zamyka komediodramat "Anywhere
" (reż. Adam Seidel
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komedię "Backseat Drivers
" (reż. Kestrin Pantera
) i kryminał "Close Enough to Burn
" (reż. Benjamin Tefera
).
Zobacz zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"
"Strażnicy Galaktyki: Volume 3
" trafili na ekrany w 2023 roku. Star-Lord
i jego świta ruszają na ratunek Rocket Raccoonowi
. Przypominamy zwiastun: