Sean Penn opowie o szturmie na Kapitol. Bradley Cooper zagra główną rolę?

Sean Penn słynie z zaangażowania w politykę, które przenosi się na jego filmowe projekty. Po opowiadającym o rosyjskiej inwazji na Ukrainę dokumencie "Moc" trzykrotny laureat Oscara wyreżyseruje film o szturmie zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol.
Sean Penn opowie o ataku na Kapitol
Tłem niezatytułowanego projektu Penna
będą wydarzenia, które rozegrały się 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie. Zwolennicy Donalda Trumpa
, który przegrał wybory prezydenckie z Joem Bidenem
, ruszyli wówczas na Kapitol, by uniemożliwić Kongresowi zatwierdzenie wyników wyborów. Głównym bohaterem ma być policjant wciągnięty w zamieszki. Rolę tę negocjuje Bradley Cooper
. Początek zdjęć planowany jest ok. połowy przyszłego roku – w zależności od tego, kiedy aktor, zaangażowany aktualnie m.in. w prequel "Ocean's 11
", będzie dostępny.
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Film opisywany jest jako historia niespodziewanej przyjaźni. Mamy poznać w nim okoliczności, które doprowadziły protagonistę do stania się w oczach opinii publicznej amerykańskim bohaterem. Penn
napisał scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Będzie też jednym z producentów – obok Johna Iry Palmera
i Johna Wildermutha
, czyli swoich partnerów ze studia Projected Pictures Works. Prawa do dystrybucji kupiło studio Warner Bros.
"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Jedna bitwa po drugiej
". Rola w nim przyniosła Seanowi Pennowi
trzeciego w karierze Oscara.
Ostatnie projekty Seana Penna. Zobacz zwiastun "Mocy"Sean Penn
w ubiegłym roku dodał do swojej filmografii dwa tytuły: wyreżyserowaną przez Paula Thomasa Andersona
"Jedną bitwę po drugiej
" oraz opowiadającą o wojnie w Ukrainie antologię "Animals in War". Temat rosyjskiej agresji na Ukrainę podjął też w wyreżyserowanym przez siebie dokumencie "Moc
". Przypominamy jego zwiastun: