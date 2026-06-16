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Sean Penn opowie o szturmie na Kapitol. Bradley Cooper zagra główną rolę?

Deadline / autor: /
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Sean Penn opowie o szturmie na Kapitol. Bradley Cooper zagra główną rolę?
źródło: Getty Images
autor: Robin L Marshall
Sean Penn słynie z zaangażowania w politykę, które przenosi się na jego filmowe projekty. Po opowiadającym o rosyjskiej inwazji na Ukrainę dokumencie "Moc" trzykrotny laureat Oscara wyreżyseruje film o szturmie zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol.

Sean Penn opowie o ataku na Kapitol


Tłem niezatytułowanego projektu Penna będą wydarzenia, które rozegrały się 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie. Zwolennicy Donalda Trumpa, który przegrał wybory prezydenckie z Joem Bidenem, ruszyli wówczas na Kapitol, by uniemożliwić Kongresowi zatwierdzenie wyników wyborów. Głównym bohaterem ma być policjant wciągnięty w zamieszki. Rolę tę negocjuje Bradley Cooper. Początek zdjęć planowany jest ok. połowy przyszłego roku – w zależności od tego, kiedy aktor, zaangażowany aktualnie m.in. w prequel "Ocean's 11", będzie dostępny.

GettyImages-1230733976.jpg Getty Images © Brent Stirton

Film opisywany jest jako historia niespodziewanej przyjaźni. Mamy poznać w nim okoliczności, które doprowadziły protagonistę do stania się w oczach opinii publicznej amerykańskim bohaterem. Penn napisał scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Będzie też jednym z producentów – obok Johna Iry Palmera i Johna Wildermutha, czyli swoich partnerów ze studia Projected Pictures Works. Prawa do dystrybucji kupiło studio Warner Bros.

"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Jedna bitwa po drugiej". Rola w nim przyniosła Seanowi Pennowi trzeciego w karierze Oscara.



Ostatnie projekty Seana Penna. Zobacz zwiastun "Mocy"


Sean Penn w ubiegłym roku dodał do swojej filmografii dwa tytuły: wyreżyserowaną przez Paula Thomasa Andersona "Jedną bitwę po drugiej" oraz opowiadającą o wojnie w Ukrainie antologię "Animals in War". Temat rosyjskiej agresji na Ukrainę podjął też w wyreżyserowanym przez siebie dokumencie "Moc". Przypominamy jego zwiastun:



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