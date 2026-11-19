W 2023 roku studio Warner Bros. i producentka Amy Pascal kupili – jeszcze przed publikacją – prawa do ekranizacji książki "How to Rule the World: An Education in Power at Stanford University", której autorem jest Theo Baker. Projekt znalazł wreszcie reżysera. Za kamerą stanie Sean Wang znany z filmu "Didi".
O czym opowie ekranizacja "How to Rule the World"?"How to Rule the World" to książka, który łączy elementy autobiografii z krytyką instytucji.
Baker relacjonuje w niej swój pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Stanforda, kiedy, będąc aspirującym programistą, zaczął pracować w uczelnianej gazecie jako dziennikarz śledczy. Jego artykuły dały początek śledztwu w sprawie nadużyć ówczesnego dyrektora uniwersytetu, Marca Tessier-Lavigne'a.
Dziennikarskie śledztwo przyniosło Bakerowi prestiżową nagrodę George'a Polka – stał się on jej najmłodszym laureatem w historii. Jego książka była również bestsellerem "New York Timesa". W tym roku ukończył Stanford.
Scenariusz piszą Wang
i Matthew Libby
.
"Didi
" zdobył m.in, Nagrodę Publiczności na festiwalu Sundance
w 20204 roku oraz dwie nagrody Independent Spirit: za najlepszy debiutancki scenariusz i najlepszy debiutancki film.
"Didi" – zwiastun
W dokumentach oficjalnie figuruje jako Chris Wang, ale wszyscy mówią na niego Didi. Mieszka w Kalifornii, lecz mimo to w domu z mamą i babcią rozmawiają po tajwańsku. Ma grupę kolegów ze szkoły, buja się po skateparkach ze starszą ekipą i umówił się na randkę z Madi, jednak wciąż czuje, że nikt nie traktuje go do końca poważnie, i doskwiera mu samotność. Historia śledzi drogę 13-letniego entuzjasty deski i filmów do odpowiedzi na najważniejsze pytania: Kim jestem? Czego potrzebuję? Jednocześnie nostalgicznie wraca do ery telefonów z klapką, początków mediów społecznościowych i wrzucania amatorskich nagrań na YouTube'a.