Sebastian Stan i Ana de Armas w filmie o aresztowaniu Pinocheta

Sebastian Stan i Ana de Armas znów łączą siły – tym razem w "Impunity", nowym thrillerze szpiegowskim chilijskiego reżysera Felipe Gálveza. Akcja osadzona jest wokół jednego z najbardziej pamiętnych procesów XX wieku – aresztowania Augusto Pinocheta w Londynie w 1998 roku.
W centrum historii znajdują się dwie osoby: najemnik wynajęty przez organizację pozarządową oraz chilijski wysłannik, którzy zostają wplątani w sieć spisków, zdrad i politycznych gier. Jak sami się przekonają, prawdziwa walka o sprawiedliwość odbywa się daleko od sal sądowych, w cieniu wydarzeń. Obok Stana i de Armas w obsadzie znajdą się Alfredo Castro
, Antonia Zegers
i Alejandro Goic
.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Sebastian Stan
Film powstaje na podstawie książki Philippe’a Sandsa "38 Londres Street", a Stan i de Armas pełnią także rolę producentów wykonawczych. Gálvez
tłumaczy, że "Impunity" to próba odkrycia wymazanych kart historii – thriller szpiegowski ma pokazać, jak sprawiedliwość bywa negocjowana i opóźniana, a nie tylko romantyzować spiski i szpiegowskie akcje.
Film kręcony będzie w Chile, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, w języku angielskim i hiszpańskim. Stan
występował zarówno w widowiskowych hitach ("Avengers
", "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz
"), jak i w kinie bardziej autorskim, m.in. w "Wybrańcu", w którym wcielił się w Donalda Trupa, a rola ta przyniosła mu nominację do Oscara, oraz w "A Different Man
", za które otrzymał Złoty Glob i Srebrnego Niedźwiedzia. Na festiwalu w Cannes zadebiutuje jego nowy film "Fjord
" w reżyserii Cristiana Mungiua. De Armas
z kolei zdobyła nominacje do Oscara, SAG i BAFTA za rolę w "Blondynce
", gdzie zagrała Norma Jeane, czyli Marilyn Monroe. W jej filmografii znajdują się też takie filmy, jak "Nie czas umierać
", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka
" czy "Na noże
", które przyniosło jej nominację do Złotego Globu. Obecnie pracuje nad szpiegowskim serialem Apple TV+ "Safe Houses", w którym gra u boku Jennifer Connelly
.