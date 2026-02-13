Newsy Filmy Inne Pitt i Cruise biją się w scenie stworzonej przez AI, Hollywood zaniepokojone
Inne / Filmy

Pitt i Cruise biją się w scenie stworzonej przez AI, Hollywood zaniepokojone

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Seedance+2.0+od+ByteDance+wywo%C5%82uje+burz%C4%99.+AI+stworzy%C5%82o+walk%C4%99+Tom+Cruise+vs+Brad+Pitt-165167
Pitt i Cruise biją się w scenie stworzonej przez AI, Hollywood zaniepokojone
W ostatni dniach burzę w Hollywood wywołuje nowy model wideo AI od właściciela TikToka. ByteDance zaprezentowało narzędzie Seedance 2.0, które błyskawicznie stało się viralem, głównie dlatego, że użytkownicy generują przy jego pomocy materiały do złudzenia przypominające sceny z największych filmowych franczyz.

Reakcja Motion Picture Association



W sieci krążą m.in. deepfake’owa walka Toma Cruise'a z Bradem Pittem, przeróbki scen z udziałem Avengers, starcie Optimusa Prime’a z Godzillą czy scena stylizowana na "Przyjaciół", w której Rachel i Joey zostali zastąpieni… wydrami. W Chinach hashtagi związane z Seedance 2.0 wygenerowały dziesiątki milionów odsłon na platformie Weibo. Jak podkreślają obserwatorzy, model nie tylko inspiruje się stylistyką znanych produkcji, ale w wielu przypadkach odtwarza konkretne postaci i estetykę z zadziwiającą precyzją. Peter Yang, menedżer produktu w Robloxie i edukator AI, napisał wprost: "Wszystko, co widziałem z tego modelu, to naruszenie praw autorskich".



Głos zabrało także Motion Picture Association. Prezes stowarzyszenia Charles Rivkin, w oświadczeniu stwierdził, że w ciągu jednego dnia chińska usługa AI dopuściła się nieautoryzowanego wykorzystania amerykańskich utworów chronionych prawem autorskim na masową skalę. Jednocześnie wezwał ByteDance do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających prawo.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Reakcje twórców są jednak zróżnicowane. Współscenarzysta filmu "Deadpool & Wolverine", Rhett Reese, przyznał, że jakość deepfake’owej walki Cruise’a z Pittem przeraziła go pod kątem przyszłości branży i wzbudziła obawę, że jego koledzy po fachu wkrótce stracą pracę. Z kolei scenarzystka "Ricka i Morty'ego", Heather Anne Campbell, tonowała nastroje, wskazując, że mimo właściwie nieskończonego "budżetu" użytkownicy AI i tak tworzą głównie materiały z wykorzystaniem już znanych postaci i że najtrudniejsze jest wymyślenie czegoś nowego

Na razie ByteDance nie odpowiedziało oficjalnie na zarzuty. W komunikacie zapowiadającym Seedance 2.0 firma podkreślała, że model był testowany z udziałem "ekspertów z branży filmowej i telewizyjnej".

Najlepsze filmy, które ostrzegały przed AI



Powiązane artykuły Brad Pitt

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Władcy Wszechświata": Ram Man, Fisto oraz Teela na nowych zdjęciach

1 komentarz

RECENZJA: "Wichrowe wzgórza" tak kontrowersyjne jak "Saltburn"?

Festiwale i nagrody Filmy

Czy kino powinno być polityczne? Wim Wenders w ogniu krytyki

Filmy

"Gundam": Który aktor dołączył do obsady filmu z Sydney Sweeney?

Seriale

Kto zagra w nowym serialu twórczyni "Mogę cię zniszczyć"?

3 komentarze
Filmy

"The Hunt For Gollum": znamy opis fabuły nowego filmu ze Śródziemia?

8 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Bohemian Rhapsody" w obsadzie biografii Beatlesów. Kto jeszcze?