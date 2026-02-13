Pitt i Cruise biją się w scenie stworzonej przez AI, Hollywood zaniepokojone

W ostatni dniach burzę w Hollywood wywołuje nowy model wideo AI od właściciela TikToka. ByteDance zaprezentowało narzędzie Seedance 2.0, które błyskawicznie stało się viralem, głównie dlatego, że użytkownicy generują przy jego pomocy materiały do złudzenia przypominające sceny z największych filmowych franczyz.
Reakcja Motion Picture Association
W sieci krążą m.in. deepfake’owa walka Toma Cruise'a
z Bradem Pittem
, przeróbki scen z udziałem Avengers, starcie Optimusa Prime’a
z Godzillą
czy scena stylizowana na "Przyjaciół
", w której Rachel
i Joey
zostali zastąpieni… wydrami. W Chinach hashtagi związane z Seedance 2.0 wygenerowały dziesiątki milionów odsłon na platformie Weibo. Jak podkreślają obserwatorzy, model nie tylko inspiruje się stylistyką znanych produkcji, ale w wielu przypadkach odtwarza konkretne postaci i estetykę z zadziwiającą precyzją. Peter Yang, menedżer produktu w Robloxie i edukator AI, napisał wprost: "Wszystko, co widziałem z tego modelu, to naruszenie praw autorskich". Głos zabrało także Motion Picture Association.
Prezes stowarzyszenia Charles Rivkin
, w oświadczeniu stwierdził, że w ciągu jednego dnia chińska usługa AI dopuściła się nieautoryzowanego wykorzystania amerykańskich utworów chronionych prawem autorskim na masową skalę. Jednocześnie wezwał ByteDance do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających prawo.
Reakcje twórców są jednak zróżnicowane. Współscenarzysta filmu "Deadpool & Wolverine", Rhett Reese, przyznał, że jakość deepfake’owej walki Cruise’a z Pittem przeraziła go pod kątem przyszłości branży i wzbudziła obawę, że jego koledzy po fachu wkrótce stracą pracę.
Z kolei scenarzystka "Ricka i Morty'ego
", Heather Anne Campbell
, tonowała nastroje, wskazując, że mimo właściwie nieskończonego "budżetu" użytkownicy AI i tak tworzą głównie materiały z wykorzystaniem już znanych postaci i że najtrudniejsze jest wymyślenie czegoś nowego
Na razie ByteDance nie odpowiedziało oficjalnie na zarzuty. W komunikacie zapowiadającym Seedance 2.0 firma podkreślała, że model był testowany z udziałem "ekspertów z branży filmowej i telewizyjnej".
