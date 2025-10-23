Newsy Filmy Festiwale i nagrody Sekcja "Freaks and Geeks": Ruszyła sprzedaż biletów na seanse
Sekcja "Freaks and Geeks": Ruszyła sprzedaż biletów na seanse

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Od dziś możecie kupować bilety na poszczególne seanse. Uwaga: choć ilość śmiechu na seansach naszego przeglądu jest nieograniczona, pula biletów już tak.

16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.

Bilety na seanse z sekcji "Freaks and Geeks" oraz na inne filmy z programu 16. AFF możecie zakupić na stronie festiwalu lub POD LINKIEM TUTAJ.



"Freaks and Geeks": Filmweb na 16. AFF. Co w programie?



Sekcja "Freaks and Geeks" to nie tylko seanse filmów na dużym ekranie. Pokazując klasyki komedii początku XXI wieku chcieliśmy zwrócić uwagę na ich niesłabnące znaczenie i wpływ, jaki wywarły na widzów, branżę oraz twórców – także tych z naszego kraju. W piątek 7 listopada, bezpośrednio po pokazie "Supersamca", redaktor naczelny Filmwebu Łukasz Muszyński poprowadzi panel: "Od McLovina do Darka Wasiaka. O amerykańskiej i polskiej komedii w XXI wieku". Jego rozmówcami będą scenarzysta i producent Łukasz Sychowicz ("The Office PL") oraz reżyser i dyrektor artystyczny festiwalu Big Festivalowski Alek Pietrzak ("Czarna owca", "Algorytm miłości". Wspólnie porozmawiają m.in. o amerykańskiej szkole humoru i jej wpływie na polską komedię. 

Zaraz po dyskusji w kinie Nowe Horyzonty odbędzie się Silent Disco w klimacie "Freaks and Geeks" – impreza jak z domówki z "Supersamca": trochę niezręczna, trochę szalona, ale z sercem na dłoni. Kilka kanałów, kilka nastrojów i wspólne poczucie, że kino o dojrzewaniu najlepiej smakuje w ruchu. 

Mamy nadzieję, że impreza – jak to zwykle bywa – okaże się znakomitą sposobnością do rozmowy o dziełach prezentowanych w sekcji: ich aktualności, znaczeniach i wpływie na współczesny przemysł filmowy. Ze sceny przed każdym seansem właśnie o tym opowiadać będą w tandemie pomysłodawcy i współtwórcy sekcji: redaktor Filmwebu Maciej Satora oraz Jan Lubaczewski ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. 

Wcześniej porozmawialiśmy także szczegółowo o każdym z prezentowanych tytułów w specjalnej serii podcastów. Ich pełną listę załączamy poniżej:

"Freaks and Geeks" – posłuchajcie podcastów o filmach z sekcji



5) "Napoleon Wybuchowiec" (TUTAJ)
4) "Nakręć ze mną porno" (TUTAJ)
3) "Jaja w tropikach" (TUTAJ)
2) "To już jest koniec" (TUTAJ)
1) "Supersamiec" (TUTAJ)

