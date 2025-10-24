Newsy Seriale Seks za młodu zamieni cię w potwora. O tym opowie Jane Schoenbrun w nowym serialu Netflixa
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Po ciepło przyjętym przez krytyków "W blasku ekranu" Jane Schoenbrun już rozgląda się za kolejnymi projektami. Zdaniem World of Reel, z kina niezależnego przeniesie się do streamingu, by nakręcić adaptację komiksu "Black Hole". Horror o nastolatkach opowie o wirusie przenoszonym drogą płciową, zamieniającą młodych ludzi w potwory.

"Black Hole" – co wiemy?



Autorem komiksowego oryginału jest Charles Burnes, którego "Black Hole" do dziś pozostaje najważniejszym twórczym osiągnięciem. Komiks wydawany w latach 1995-2005 doczekał się 12 tomów. Schoenbrun zajmie się zaadaptowaniem go na język wizualny. Nie będzie to jednak, jak mogłoby się zdawać, film fabularny, a serial. W tej chwili nie wiadomo, czy produkcja będzie ograniczała się wyłącznie do jednego sezonu, czy Netflix postanowi rozwijać ją przez kilka kolejnych lat.



Portal World of Reel dzieli się także ujawnionym przez Netflixa opisem nadchodzącej produkcji. Możemy w nim przeczytać:

W pozornie idyllicznym miasteczku Roosevelt krąży legenda, że wczesna aktywność seksualna roznosi wirusa, który zamienia nastolatków w potwory. Chris bagatelizuje te pogłoski — do czasu, gdy po jednej szalonej nocy na początku ostatniego roku szkoły sama zostaje zarażona. Wykluczona ze społeczności i zmuszona do życia w lesie z innymi "odmieńcami", musi stawić czoła nowemu koszmarowi: seryjnemu mordercy, który próbuje zlikwidować ich jedno po drugim.

Po eksperymentalnym i czułym "W blasku ekranu" będzie to całkowita zmiana tonacji dla Schoenbrun, choć dziwność i komiksowa groza bijąca z opisu łączą się z zainteresowaniami zaprezentowanymi w poprzednim projekcie. Co ciekawe, przed laty z własną adaptacją "Black Hole" wiązany był nie kto inny jak David Fincher. Autor "Zodiaka" miał wówczas pracować na scenariuszu autorstwa Neila Gaimana i Rogera Avary’ego. Projekt ten został jednak zarzucony na korzyść realizacji "Dziewczyny z tatuażem".

"W blasku ekranu" – zwiastun filmu


