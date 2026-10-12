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Selma Blair aresztowana po zajściu w samolocie. Jej sprawą zajmuje się FBI

Variety / autor: /
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Selma Blair aresztowana po zajściu w samolocie. Jej sprawą zajmuje się FBI
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Znana m.in. z "Hellboya" i serii "After" aktorka Selma Blair została aresztowana w niedzielę po incydencie na pokładzie samolotu linii Delta lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. Jak podaje Variety, powołując się na doniesienia TMZ, kobieta miała próbować otworzyć drzwi maszyny podczas lotu, a następnie uderzyć jedną ze stewardes i ugryźć drugą.

Skandal na pokładzie samolotu



Po wylądowaniu samolotu na lotnisku w Nowym Jorku na miejscu czekały służby, które zatrzymały 54-letnią Blair i przewiozły ją do szpitala na badania. Pomocy medycznej potrzebowała także jedna z członkiń personelu pokładowego.

Przedstawiciel aktorki przekazał portalowi TMZ, że Blair doświadczyła nagłego problemu medycznego, który miał doprowadzić do opisanego zachowania. Po wylądowaniu aktorka otrzymała niezbędną pomoc i obecnie jej stan jest stabilny. Według źródła Variety sprawą zajmuje się FBI. Rzecznik linii Delta podkreślił, że przewoźnik nie toleruje agresywnych ani niezgodnych z prawem zachowań, a bezpieczeństwo pasażerów i załogi pozostaje priorytetem.

GettyImages-906978946.jpg Getty Images © Earl Gibson III


Incydent nie wpłynął na przebieg lotu. Samolot wylądował na lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego około godziny 23, przed planowanym czasem.

To nie pierwszy podobny przypadek z udziałem aktorki. W 2016 roku Blair została zniesiona z pokładu samolotu na noszach podczas podróży z czteroletnim synem. Jak wówczas tłumaczyła, połączenie kieliszka wina z przyjętym lekiem wywołało w niej stan, który określiła jako przerażający.

Przypomnijmy: w 2018 roku Blair ujawniła, że choruje na stwardnienie rozsiane - przewlekłą chorobę neurologiczną, która wpływa m.in. na sprawność ruchową i układ nerwowy. W kolejnych latach aktorka otwarcie mówiła o swoim stanie zdrowia i leczeniu, w tym o przeszczepie komórek macierzystych, który pomógł jej osiągnąć remisję. 

Zwiastun filmu "Hellboy"



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