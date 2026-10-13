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Selma Blair usłyszała zarzuty. Wyszła na wolność po wpłaceniu 20 tysięcy dolarów kaucji

Variety / autor: /
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Selma Blair usłyszała zarzuty. Wyszła na wolność po wpłaceniu 20 tysięcy dolarów kaucji
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Aktorka Selma Blair stanęła w poniedziałek przed nowojorskim sądem okręgowym. Podczas posiedzenia usłyszała zarzuty karne. To konsekwencja wydarzeń, do których doszło w niedzielę.

O co oskarżono Selmę Blair?



Przypomnijmy, że Selma Blair została aresztowana na lotnisku JFK w niedzielę. Wcześniej, w samolocie, próbowała otworzyć drzwi podczas lotu. Gdy starano się ją powstrzymać, zaatakowała personel pokładowy. Dwie osoby odniosły obrażenia. Jedna z nich trafiła nawet na krótko do szpitala.

02.jpg Getty Images © Theo Wargo


W poniedziałek Selmie Blair oficjalnie przedstawiono zarzuty karne. Aktorka została oskarżona o napaść drugiego stopnia. Będzie odpowiadać z wolnej stopy, ponieważ wpłaciła 20 tysięcy dolarów kaucji.

Przedstawiciele Blair twierdzą w oficjalnym komunikacie, że aktorka doświadczyła nagłego zdarzenia medycznego, które doprowadziło do rzekomego incydentu. Po lądowaniu natychmiast udzielono jej pomocy medycznej.

Nie jest to pierwszy przypadek nietypowego zachowania Blair w samolocie. W 2016 roku dostała tak gwałtownego ataku agresji, że została wyniesiona z samolotu na noszach. Później tłumaczyła, że był to epizod psychotyczny, podczas którego straciła kontakt z rzeczywistością. Miało do niego dojść po tym, jak popiła lek winem.

Selma Blair to amerykańska aktorka, której popularność przyniosły filmy "Szkoła uwodzenia" i "Ostrożnie z dziewczynami". W ostatnich latach gra rzadziej. Mogliśmy ją jednak oglądać w dwóch częściach cyklu "After".

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