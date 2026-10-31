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Selma Blair przeprasza za incydent w samolocie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Selma+Blair+przeprasza+za+incydent+w+samolocie-169426
Selma Blair przeprasza za incydent w samolocie
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Selma Blair przeprosiła za niedawny incydent na pokładzie samolotu. Aktorka została aresztowana 11 października po tym, jak zakłóciła przebieg lotu z Los Angeles do Nowego Jorku. Teraz zabrała głos w sprawie.
            

Selma Blair komentuje to, co zrobiła w samolocie



GettyImages-2299996083.jpg Getty Images © New York Daily News

Cześć. To ja. Wiem, że byłam cicho przez ostatnie kilka tygodni od czasu 11 października. Zasługujecie, żebym zabrała głos i przepraszam, że zajęło to tak długo, powiedział Selma Blair w wideo opublikowanym na Instagramie. Toczy się postępowanie i prawnicy doradzili mi, żebym nie mówiła nic o tamtym dniu, a j się ich posłuchałam. I traktuję to bardzo poważnie.
        
To, co mogę powiedzieć, jest bardzo proste. To najprawdziwsza rzecz, jaką o sobie wiem. Nigdy w życiu nie miała intencji skrzywdzenia czy przestraszenia kogokolwiek, dodała aktorka. Mówię to więc do osób, które zawiodłam, skrzywdziłam, przestraszyłam i zaniepokoiłam: przepraszam.
    
Przypomnijmy, że Selma Blair została aresztowana na lotnisku JFK w niedzielę. Wcześniej, w samolocie, próbowała otworzyć drzwi podczas lotu. Gdy starano się ją powstrzymać, zaatakowała personel pokładowy. Dwie osoby odniosły obrażenia. Jedna z nich trafiła nawet na krótko do szpitala. Aktorka została oskarżona o napaść drugiego stopnia.

Przedstawiciele Blair twierdzą w oficjalnym komunikacie, że aktorka doświadczyła nagłego zdarzenia medycznego, które doprowadziło do rzekomego incydentu. Po lądowaniu natychmiast udzielono jej pomocy medycznej.

Selma Blair to amerykańska aktorka, której popularność przyniosły filmy "Szkoła uwodzenia" i "Ostrożnie z dziewczynami". W ostatnich latach gra rzadziej. Mogliśmy ją jednak oglądać w dwóch częściach cyklu "After".

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