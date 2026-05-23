Sequel "Peaky Blinders". Zagadka rozwiązana! Wiemy, kogo gra gwiazda "Stranger Things" Charlie Heaton. Pierwsze zdjęcie

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest nowy serial osadzony w świecie "Peaky Blinders". W jego obsadzie znalazł się znany ze "Stranger Things" Charlie Heaton. Teraz dowiedzieliśmy się, kogo gra.
Witaj w rodzinie, Charlie Heatonie
Przypomnijmy, że niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją "Peaky Blinders" i filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".
Jego gwiazdami są: Jamie Bell
i Charlie Heaton
. Bell
wcieli się w Duke'a Shelby'ego, jednego z synów Tommy'ego Shelby'ego. Przejął tę rolę po Barrym Keoghanie
Teraz dowiedzieliśmy się, że Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, przyrodniego brata Duke'a.
Informacji towarzyszy publikacja pierwszego zdjęcia bohatera. Wygląda na nim tak:
Nowa produkcja rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z filmu i przenosi akcję do powojennego Birmingham lat 50. XX wieku
. Fabuła ma koncentrować się na walce o odbudowę miasta, a w jej centrum znajdzie się rodzina Shelbych.
Charles Shelby walczył na froncie II wojny światowej, głównie za liniami wroga. Teraz próbuje żyć normalnie. Od lat nie spotykał się z Charlesem, jak i resztą swojej rodziny. Czy jednak naprawdę można uciec od dziedzictwa swojej krwi?
Szczegóły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że w przygotowaniu są od razu dwa sezony
. Każdy z nich będzie liczył po sześć odcinków
